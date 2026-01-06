باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری، در جمع اعضای هیئت مدیره انجمن ورزشینویسان استان با اشاره به نقش بیبدیل ورزش در ایجاد شور و نشاط اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، ورزش را بهترین راهکار برای تقویت امید و انسجام در جامعه دانست و افزود: ورزش بهترین گزینه برای گسترش نشاط و آرامش را در میان جوانان و خانوادهها است.
او با مرور اقدامات عمرانی استان از محل مولدسازی، از جمله ورزشگاه پارس، این پروژهها را نماد توجه ویژه به پیشرفت استان خواند و تأکید کرد: اجرای سریع و دقیق آنها نشاندهنده عزم جدی مدیریت استان در توسعه زیرساختهای ورزشی و عمرانی است.
امیری همچنین ورزشنگاری را بخشی مهم از دیپلماسی ورزشی دانست و خطاب به ورزشینگاران گفت: قلم شما میتواند باور جامعه را نسبت به اهمیت ورزش را تقویت کند و جایگاه فارس را در عرصههای ملی و بینالمللی ارتقا دهد.
نماینده عالی دولت در استان با اشاره به سخنان یکی از اعضاء در خصوص تیمداری و حمایت صنایع برخی استانها از ورزش، با تأکید بر حساسیت نسبت به محیط زیست و صنایع سبز، تصریح کرد: نباید اجازه داد صنایع آلاینده وارد استان فارس شود بلکه رویکرد حرکت بهسوی صنعت دانشبنیان و متکی بر فناوریهای نوین همچون الکترونیک، هوش مصنوعی و فناوریهای رایانهای در دستور کار قرار دارد که البته این صنایع میتوانند در حمایت از ورزش نیز نقشآفرینی کنند.
او همچنین بر ضرورت ارتقاء سواد رسانهای و آموزش خبرنگاران ورزشی تأکید کرد و گفت: خبرنگاران باید با انسجام و نظم قلم بزنند تا نتیجهگیری روشن و اثرگذار داشته باشند.
امیری با اشاره به پیشینه تاریخی ورزشنگاری از یونان باستان تا دوران معاصر، گفت: این حوزه امروز در ایران نیز جایگاه ویژهای یافته و رسانههای تخصصی ورزشی توانستهاند نقش مؤثری در انعکاس رویدادها و دستاوردهای ورزشی ایفا کنند.
او همچنین بر ضرورت حضور بانوان در انجمن ورزشینویسان و نقش جوانان، بهویژه دانشجویان تربیت بدنی، در ایجاد موج تازهای از فعالیتهای ورزشی و پیوند علم و ورزش تأکید کرد.
استاندار فارس ورزش را سرمایهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای استان دانست و گفت: حضور پرشور جوانان در ورزشگاهها و شور و نشاط اجتماعی برآمده از آن، از ماندگارترین خاطرات زندگی من است و همه ما باید تلاش کنند تا ورزش بهعنوان یک ضرورت اجتماعی، در متن باور و نگاه جامعه جایگاه شایسته خود را پیدا کند.
حاضران ضمن قدردانی از حمایتهای استاندار در تکمیل پروژههای مهم ورزشی استان از جمله ورزشگاه پارس و سالن ششهزار نفری شهید سلیمانی شیراز، بر نقش رسانهها در توسعه ورزش و ایجاد شور و نشاط اجتماعی تأکید کردند.
اعضای هیئت مدیره این انجمن همچنین حمایت مالی از تیمهای ورزشی از طریق صنایع، حمایت مدیریت استان از ورزشی نویسان در جهت ارتقای سواد رسانهای و بهرهگیری از فناوریهای نوین در ورزشنگاری و دعوت از اهالی رسانه برای حضور در جلسات و نشستهای حوزه ورزش در استانداری فارس را خواستار شدند.
منبع: استانداری فارس