باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «برنی سندرز»، سناتور برجسته آمریکایی، ربودن «نیکلاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا را اقدامی غیرقانونی و برخلاف قانون اساسی آمریکا خواند و ابراز امیدواری کرد که طرحی قانونی برای جلوگیری از انجام عملیات در ونزوئلا بدون تایید کنگره به تصویب برسد.

سندرز تاکید کرد: «این یک اقدام غیرقانونی است؛ به‌ویژه آنکه کنگره مجوزی برای این تحرک نظامی صادر نکرده و اساساً از آن بی‌اطلاع بوده است. این کار جهان را ناامن‌تر می‌کند؛ چرا که با نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی، هر کشور یا سازمان تروریستی می‌تواند حملات خشونت‌آمیز خود را با استناد به اقدامات ترامپ در ونزوئلا توجیه کند.»

سندرز این اقدام را «امپریالیسم آشکار» نامید و گفت: «کشور‌های قدرتمند حق قانونی یا اخلاقی ندارند که برای سرقت منابع طبیعی به کشور‌های کوچک‌تر هجوم ببرند.»

این سناتور آمریکایی با تاکید بر اینکه «نفت ونزوئلا متعلق به مردم این کشور است و نه شرکت‌های آمریکایی»، خاطرنشان کرد: «صرف اینکه ما از رهبر یک کشور خوشمان نمی‌آید، به این معنا نیست که حق داریم حکومت او را سرنگون کنیم.»

سندرز همچنین یادآور شد که ترامپ با شعار «اول آمریکا» و به عنوان نامزد صلح وارد میدان شد، نه کسی که قصد داشته باشد کشوری دیگر را «اداره» کند. او در پایان گفت: «در حالی که ۶۰ درصد مردم آمریکا با حقوق جزئی زندگی می‌کنند، شاید بهتر باشد ترامپ به جای تلاش برای تصاحب ونزوئلا، روی اداره بهتر کشور خودش تمرکز کند.»

منبع: آر تی