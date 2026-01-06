باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای سیاست‌های جدید ارزی و به منظور مدیریت بازار ارز و تامین حداکثری نیاز‌های مردم و تسهیل مبادلات ارز به صورت اسکناس در شبکه رسمی بانک‌ها و صرافی‌ها، مقررات جدید خرید و فروش ارز به صورت اسکناس را به زودی به شبکه بانک‌ها و صرافی‌ها ابلاغ می‌کند.

در چارچوب این ضوابط که از امروز توسط صرافی ملی ایران اجرایی شد، بانک‌ها و صرافی‌ها می‌توانند در سرفصل نیاز‌های ضروری و وفق ضوابط تعیین شده اقدام به خرید و فروش ارز به صورت اسکناس به نرخ‌های توافقی کنند.

منبع: روابط عمومی بانک مرکزی