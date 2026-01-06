باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعیپور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان گفت: برگزاری چنین رویداد مهم علمی، صنعتی و تخصصی، نشاندهنده توانمندی و پشتکار شما در شرایط اقتصادی و تحریمهای پیچیده است و دلیلی جز تعهد و تلاش شما برای موفقیت این صنعت ندارد.
به گفته وی، ما در سازمان دامپزشکی کشور، وظیفه مهمی در حفظ و حراست از سرمایه دامی کشور داریم و در سالهای آینده نیز این وظیفه ادامه خواهد داشت. همکاری با تشکلهای صنعتی و علمی بدون هیچ محدودیتی انجام میشود و تلاش ما ایجاد تعامل سازنده با همه فعالان این حوزه است.
رفیعیپور با اشاره به تفاهمنامه با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد بیان کرد: این تفاهمنامه با هدف حذف موازیکاریها و ارائه بیشترین خدمت به تولیدکنندگان تدوین شده است و امیدواریم در آینده شاهد اثرات مثبت آن در صنعت باشیم.
معاون وزیر جهاد با اشاره کاهش ضایعات و افزایش بهرهوری در زنجیره تولید دام و آبزیان گفت: کاهش ضایعات و حرکت به سمت زنجیره تولید تجدیدپذیر، علاوه بر ارتقای بهرهوری، میتواند تولید انرژی پایدار را نیز به همراه داشته باشد و این مسئله، نقش کلیدی کارخانجات و فعالان صنعت را پررنگ میکند.