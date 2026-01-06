رئیس اداره حمل‌ونقل مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قم از راه‌اندازی سامانه جامع پایش آنلاین سفر «سپاس» در استان خبر داد و گفت: این سامانه با تجمیع اطلاعات سامانه‌های مختلف حمل‌ونقل مسافر، امکان رصد برخط تردد ناوگان را با هدف کاهش تخلفات و ارتقای کیفیت خدمات سفرهای برون‌شهری فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  هادی عموسلطانی آرانی،رئیس اداره حمل‌ونقل مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قم روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: ارتقای زیرساخت‌های خدماتی در حوزه حمل‌ونقل مسافر در سفرهای برون‌شهری از اولویت‌های اصلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به شمار می‌آید.

وی با اشاره به ضرورت یکپارچه‌سازی سامانه‌های نظارتی حوزه حمل‌ونقل مسافر اظهار کرد: طراحی و راه‌اندازی سامانه‌ای جامع با هدف تجمیع سامانه‌های کنترلی و نظارتی سفرهای برون‌شهری ناوگان عمومی، همواره در دستور کار این سازمان قرار داشته است.

رئیس اداره حمل‌ونقل مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم خاطرنشان کرد: سامانه جامع پایش آنلاین سفر «سپاس» به‌عنوان یک سامانه تجمیعی، امکان پایش لحظه‌ای و رصد برخط تردد سفرهای برون‌شهری را فراهم کرده و نقش مؤثری در افزایش شفافیت عملکرد ناوگان حمل‌ونقل مسافری ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه این سامانه با رویکرد به‌روزرسانی و رفع نواقص سامانه‌های پیشین طراحی شده است، افزود: «سپاس» ضمن ارتقای شفافیت فرایند انجام سفر، گزارش‌های مدیریتی و اجرایی متنوع و در دسترسی را در اختیار سازمان راهداری و شرکت‌های حمل‌ونقل مسافربری قرار می‌دهد و این امکان را فراهم می‌سازد تا شرکت‌ها مدیریت و کنترل بهتری بر سفرهای ناوگان اعزامی خود داشته باشند.

عموسلطانی آرانی با اشاره به زمان بهره‌برداری از این سامانه در استان قم گفت: سامانه پایش آنلاین سفر «سپاس» از آبان‌ماه امسال در استان راه‌اندازی شده و تاکنون در بیش از ۱۰ استان دیگر کشور نیز به مرحله اجرا رسیده است.

در حوزه راهداری استان قم ۲ هزار کیلومتر راه شامل ۲۱۳ کیلومتر آزادراه، ۲۳۲ کیلومتر بزرگراه، ۱۵۴ کیلومتر راه اصلی، ۱۵۰ کیلومتر راه فرعی و یک‌هزار کیلومتر راه روستایی وجود دارد.

استان قم دارای هشت راه مواصلاتی اصلی و چهارراه فرعی است که از جمله آنان می‌توان به آزادراه قم - تهران به طول ۱۳۰ کیلومتر، جاده قدیم قم - تهران، بزرگراه قم - ساوه به طول ۸۷ کیلومتر، جاده قدیم قم - کاشان، آزادراه قم - کاشان به طول ۱۰۴ کیلومتر، آزادراه قم - گرمسار به طول ۱۷۳ کیلومتر و بزرگراه قم - سلفچگان - اراک به طول ۱۳۶ کیلومتر اشاره کرد.

