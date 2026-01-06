فرمانده انتظامی گیلان از شناسایی انبار و کشف بیش از ۴۸ تن برنج احتکار شده در شهرستان رشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار " حسین حسن پور " اظهار داشت: برابر اخبار واصله مبنی بر دپوی مقادیر قابل توجهی برنج ایرانی در انباری در سطح شهر رشت، بلافاصله تیمی از کارکنان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آدرس اعلامی اعزام شدند.
وی افزود: در بازرسی از انبار مذکور ۴۸ هزار و ۲۳۰ تن برنج ایرانی احتکار شده را کشف و در این خصوص ضمن تشکیل پرونده، متهم ۵۶ ساله به مرجع قضایی معرفی گردید.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: کارشناسان مربوطه ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را بیست و چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد نمودهاند.
سردار حسن پور در پایان گفت: از شهروندان عزیز درخواست میگردد در صورت مشاهده انبارهای فاقد مجوز و نامعتبر مراتب را به سامانه پلیس امنیت اقتصادی به شماره تماس ۳۰۱۱۰ گزارش دهند.
منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان