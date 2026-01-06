فرمانده انتظامی گیلان از شناسایی انبار و کشف بیش از ۴۸ تن برنج احتکار شده در شهرستان رشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار  " حسین حسن پور " اظهار داشت: برابر اخبار واصله مبنی بر دپوی مقادیر قابل توجهی برنج ایرانی در انباری در سطح شهر رشت، بلافاصله تیمی از کارکنان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آدرس اعلامی اعزام شدند.

وی افزود: در بازرسی از انبار مذکور ۴۸ هزار و ۲۳۰ تن برنج ایرانی احتکار شده را کشف و در این خصوص ضمن تشکیل پرونده، متهم ۵۶ ساله به مرجع قضایی معرفی گردید.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: کارشناسان مربوطه ارزش ریالی کالا‌های مکشوفه را بیست و چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد نموده‌اند.

سردار حسن پور در پایان گفت: از شهروندان عزیز درخواست می‌گردد در صورت  مشاهده انبار‌های فاقد مجوز و نامعتبر مراتب را به سامانه پلیس امنیت اقتصادی به شماره تماس ۳۰۱۱۰ گزارش دهند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: برنج ، احتکار
خبرهای مرتبط
کشف ۱۰تن برنج احتکار شده در لاهیجان
کشف ۲۰ تن برنج احتکار در لاهیجان
کشف برنج‌ های کپک زده در کرمانشاه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رها سازی یک بهله جغد انبار در طبیعت
نمایشگاه از خاک تا تالاب+ تصاویر
کشف بیش از ۴۸ تن برنج احتکار شده در رشت
آخرین اخبار
کشف بیش از ۴۸ تن برنج احتکار شده در رشت
نمایشگاه از خاک تا تالاب+ تصاویر
رها سازی یک بهله جغد انبار در طبیعت
از انتخابات میان دوره‌ای مجلس در بندر انزلی چه خبر؟
پایان زمزمه های عارفانه اعتکاف
تلفات گسترده کلنی‌های زنبور عسل در گیلان
گیلان در سوگ‌ عمه سادات (س)