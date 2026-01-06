معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم گفت: در راستای ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی و کاهش فرسودگی ناوگان، قرارداد خرید ۵۰ دستگاه اتوبوس جدید با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان منعقد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا خانه‌زاد یزدی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم در یکصدو نود و دومین جلسه صحن علنی شورای شهر قم با گرامیداشت دهه بصیرت و تسلیت وفات حضرت زینب کبری(س) و بزرگداشت شهدای امنیت و شهدای حرم، گزارشی از عملکرد ۹ ماهه این حوزه ارائه کرد و اظهار داشت: در این مدت، مطالعه تخصصی در حوزه حمل‌ونقل و قطار شهری انجام شد و مطالعات خطوط ریلی شهری تا فصل پنجم به تصویب رسید. همچنین خط دوم قطار شهری قم به تصویب نهایی رسیده و مطالعات خط مکمل دیگر نیز در حال تدوین و ورود به فاز اجرایی است.


وی افزود: خط A قطار شهری از قلعه کامکاران تا مسجد مقدس جمکران تعریف شده و  با ۸ ایستگاه عبوری در حال تکمیل شده و فاز دوم این خط در سال ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد.  


معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم ادامه داد: عملیات اجرایی خط دو قطار شهری نیز از بوستان علوی با دو دستگاه TBM آغاز می‌شود و هم‌اکنون مراحل مونتاژ این دستگاه‌ها در حال انجام است.

ایمن‌سازی و تسهیل تردد عابران


معاون شهردار قم با اشاره به توجه ویژه به ایمنی بیان کرد: ایمن‌سازی معابر به‌ویژه اطراف مدارس در مناطق ۲ و ۶ انجام شده و نسخه‌ای ویژه برای عبور ایمن دانش‌آموزان طراحی شده است که در تمام مناطق شهری اجرا خواهد شد.


وی گفت: دستورالعمل جدید مکان‌یابی پل‌های عابر پیاده بر اساس شاخص‌هایی مانند تصادفات، حجم عابر و میزان تردد تدوین شده و اجرای پل‌های جدید بر مبنای این دستورالعمل در حال انجام است.


خانه‌زاد یزدی خاطرنشان کرد: مکانیزه‌سازی پل‌های عابر پیاده با نصب ۲۰ دستگاه آسانسور در مراحل پایانی است و این تجهیزات تا عید نوروز به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین قرارداد اجرای ۱۵ پل مکانیزه دیگر نیز در حال انعقاد است.


وی ادامه داد: طی ۹ ماه گذشته، یک هزار کیلومتر خط‌کشی طولی در سطح شهر انجام شده که حدود ۲۵ درصد آن به‌صورت دو جزئی بوده است. همچنین ۶ هزار کیلومتر خط‌کشی عرضی در معابر شهری اجرا شده است.

توسعه پارکینگ‌ها و مدیریت هسته مرکزی


معاون حمل‌ونقل شهرداری قم گفت: پارکینگ‌های هسته مرکزی شهر در گام نخست از طریق تملک و بهره‌برداری موقت بخشی از مشکلات را کاهش داده و پروژه‌های طبقاتی آن‌ها در حال اجراست.  


وی از بهره‌برداری قریب‌الوقوع پارکینگ زیرسطحی استاد فقهی خبر داد و افزود: پارکینگ‌های شهید مطهری، بازار بنفشه، میدان مطهری، کوچه ۲۷ امام، خیابان ۲۲ بهمن و جوادالائمه در دست اجرا هستند.


خانه‌زاد یزدی تصریح کرد: چهار پارکینگ هسته مرکزی از طریق سامانه «قم‌یار» هوشمند شده‌اند و زائران و مجاوران می‌توانند ظرفیت لحظه‌ای آن‌ها را مشاهده کنند.

پارک‌سوارها و خدمات ویژه ایام زیارتی


وی خاطرنشان کرد: ساماندهی پایانه‌ها و پارک‌سوارهای درون‌شهری به‌ویژه در ایام خاص در دستور کار بوده و پارک‌سوار جنوبی امسال به بهره‌برداری رسید که با استقبال گسترده زائران همراه شد. این پارک‌سوار برای خودروهای شخصی رایگان است و انتقال زائران به حرم مطهر نیز بدون دریافت هزینه انجام می‌شود.

نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی


معاون شهردار قم گفت: نخستین خط اتوبوس تندرو از پردیسان به حرم مطهر با استفاده از ۵ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری راه‌اندازی شده است.  


وی تصریح کرد: قرارداد خرید ۵۰ دستگاه اتوبوس زامیاد با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان منعقد شده و پیش‌پرداخت آن انجام شده است. ۱۰ دستگاه اتوبوس ۱۲ متری در روزهای آینده وارد ناوگان خواهد شد.


خانه‌زاد یزدی ادامه داد: همچنین ۴۰ دستگاه اتوبوس فرسوده با هزینه‌ای معادل یک‌دهم قیمت اتوبوس نو بازسازی و به ناوگان بازگردانده شده‌اند.

اطلاع‌رسانی هوشمند به شهروندان


وی گفت: با هدف افزایش اعتماد و رضایتمندی مردم، زمان رسیدن اتوبوس‌ها از طریق سامانه‌های هوشمند و QR Code در اختیار شهروندان قرار گرفته است.


معاون حمل‌ونقل شهرداری قم یادآور شد: تاکنون ۲۵۰ ایستگاه سبز اقلیمی در سطح شهر احداث شده و این عدد تا پایان سال به ۴۰۰ ایستگاه خواهد رسید. این ایستگاه‌ها مناسب‌سازی شده و با رنگ‌آمیزی ویژه به‌عنوان نقاط شاخص شهری تجهیز شده‌اند.

خدمات ویژه به سالمندان و توان‌یابان


وی افزود: ۷ دستگاه خودروی برقی در پیاده‌راه‌های اطراف حرم مطهر از ساعت ۷ صبح تا ۷ شب به زائران خدمات‌رسانی می‌کنند.  


خانه زاد یزدی خاطرنشان کرد: همچنین ۵ دستگاه ون مجهز به سامانه ویلچر و لیفت با ظرفیت سه ویلچر برای هر خودرو به بهره‌برداری رسیده که در ساعات کم‌تردد، به حمل‌ونقل رایگان کودکان استثنایی اختصاص می‌یابد.

برچسب ها: نوسازی ناوگان عمومی ، شهرداری قم
خبرهای مرتبط
خط پرسرعت پردیسان–حرم مطهر با اتوبوس‌های ۱۸ متری آغاز به کار کرد
استفاده حداکثری از مشوق‌های قانونی، کلید احیای بافت فرسوده قم
رتبه اول استان قم در جوانی ناوگان حمل و نقل کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ثبت‌نام جایزه ملی جوان سال ۱۴۰۴ در قم آغاز شد
کشف ۱۰۰ تُن روغن احتکار شده از یک انبار در قم
ولادت ۱۲ هزار و ۴۲۵ نوزاد در قم طی ۹ ماهه امسال
وحدت مهمترین راهکار عبور از مشکلات است
کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در استان قم
راه‌اندازی سامانه پایش آنلاین سفر «سپاس» در استان قم
تحویل گاز به نیروگاه‌های مقیاس کوچک قم ۱۶۲۸ درصد افزایش یافت
ناوگان اتوبوس‌رانی قم در مسیر نوسازی
آخرین اخبار
ناوگان اتوبوس‌رانی قم در مسیر نوسازی
راه‌اندازی سامانه پایش آنلاین سفر «سپاس» در استان قم
کشف ۱۰۰ تُن روغن احتکار شده از یک انبار در قم
کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در استان قم
وحدت مهمترین راهکار عبور از مشکلات است
ثبت‌نام جایزه ملی جوان سال ۱۴۰۴ در قم آغاز شد
ولادت ۱۲ هزار و ۴۲۵ نوزاد در قم طی ۹ ماهه امسال
تحویل گاز به نیروگاه‌های مقیاس کوچک قم ۱۶۲۸ درصد افزایش یافت