باشگاه خبرنگاران جوان - رضا خانه‌زاد یزدی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم در یکصدو نود و دومین جلسه صحن علنی شورای شهر قم با گرامیداشت دهه بصیرت و تسلیت وفات حضرت زینب کبری(س) و بزرگداشت شهدای امنیت و شهدای حرم، گزارشی از عملکرد ۹ ماهه این حوزه ارائه کرد و اظهار داشت: در این مدت، مطالعه تخصصی در حوزه حمل‌ونقل و قطار شهری انجام شد و مطالعات خطوط ریلی شهری تا فصل پنجم به تصویب رسید. همچنین خط دوم قطار شهری قم به تصویب نهایی رسیده و مطالعات خط مکمل دیگر نیز در حال تدوین و ورود به فاز اجرایی است.



وی افزود: خط A قطار شهری از قلعه کامکاران تا مسجد مقدس جمکران تعریف شده و با ۸ ایستگاه عبوری در حال تکمیل شده و فاز دوم این خط در سال ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم ادامه داد: عملیات اجرایی خط دو قطار شهری نیز از بوستان علوی با دو دستگاه TBM آغاز می‌شود و هم‌اکنون مراحل مونتاژ این دستگاه‌ها در حال انجام است.

ایمن‌سازی و تسهیل تردد عابران



معاون شهردار قم با اشاره به توجه ویژه به ایمنی بیان کرد: ایمن‌سازی معابر به‌ویژه اطراف مدارس در مناطق ۲ و ۶ انجام شده و نسخه‌ای ویژه برای عبور ایمن دانش‌آموزان طراحی شده است که در تمام مناطق شهری اجرا خواهد شد.



وی گفت: دستورالعمل جدید مکان‌یابی پل‌های عابر پیاده بر اساس شاخص‌هایی مانند تصادفات، حجم عابر و میزان تردد تدوین شده و اجرای پل‌های جدید بر مبنای این دستورالعمل در حال انجام است.



خانه‌زاد یزدی خاطرنشان کرد: مکانیزه‌سازی پل‌های عابر پیاده با نصب ۲۰ دستگاه آسانسور در مراحل پایانی است و این تجهیزات تا عید نوروز به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین قرارداد اجرای ۱۵ پل مکانیزه دیگر نیز در حال انعقاد است.



وی ادامه داد: طی ۹ ماه گذشته، یک هزار کیلومتر خط‌کشی طولی در سطح شهر انجام شده که حدود ۲۵ درصد آن به‌صورت دو جزئی بوده است. همچنین ۶ هزار کیلومتر خط‌کشی عرضی در معابر شهری اجرا شده است.

توسعه پارکینگ‌ها و مدیریت هسته مرکزی



معاون حمل‌ونقل شهرداری قم گفت: پارکینگ‌های هسته مرکزی شهر در گام نخست از طریق تملک و بهره‌برداری موقت بخشی از مشکلات را کاهش داده و پروژه‌های طبقاتی آن‌ها در حال اجراست.



وی از بهره‌برداری قریب‌الوقوع پارکینگ زیرسطحی استاد فقهی خبر داد و افزود: پارکینگ‌های شهید مطهری، بازار بنفشه، میدان مطهری، کوچه ۲۷ امام، خیابان ۲۲ بهمن و جوادالائمه در دست اجرا هستند.



خانه‌زاد یزدی تصریح کرد: چهار پارکینگ هسته مرکزی از طریق سامانه «قم‌یار» هوشمند شده‌اند و زائران و مجاوران می‌توانند ظرفیت لحظه‌ای آن‌ها را مشاهده کنند.

پارک‌سوارها و خدمات ویژه ایام زیارتی



وی خاطرنشان کرد: ساماندهی پایانه‌ها و پارک‌سوارهای درون‌شهری به‌ویژه در ایام خاص در دستور کار بوده و پارک‌سوار جنوبی امسال به بهره‌برداری رسید که با استقبال گسترده زائران همراه شد. این پارک‌سوار برای خودروهای شخصی رایگان است و انتقال زائران به حرم مطهر نیز بدون دریافت هزینه انجام می‌شود.

نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی



معاون شهردار قم گفت: نخستین خط اتوبوس تندرو از پردیسان به حرم مطهر با استفاده از ۵ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری راه‌اندازی شده است.



وی تصریح کرد: قرارداد خرید ۵۰ دستگاه اتوبوس زامیاد با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان منعقد شده و پیش‌پرداخت آن انجام شده است. ۱۰ دستگاه اتوبوس ۱۲ متری در روزهای آینده وارد ناوگان خواهد شد.



خانه‌زاد یزدی ادامه داد: همچنین ۴۰ دستگاه اتوبوس فرسوده با هزینه‌ای معادل یک‌دهم قیمت اتوبوس نو بازسازی و به ناوگان بازگردانده شده‌اند.

اطلاع‌رسانی هوشمند به شهروندان



وی گفت: با هدف افزایش اعتماد و رضایتمندی مردم، زمان رسیدن اتوبوس‌ها از طریق سامانه‌های هوشمند و QR Code در اختیار شهروندان قرار گرفته است.



معاون حمل‌ونقل شهرداری قم یادآور شد: تاکنون ۲۵۰ ایستگاه سبز اقلیمی در سطح شهر احداث شده و این عدد تا پایان سال به ۴۰۰ ایستگاه خواهد رسید. این ایستگاه‌ها مناسب‌سازی شده و با رنگ‌آمیزی ویژه به‌عنوان نقاط شاخص شهری تجهیز شده‌اند.

خدمات ویژه به سالمندان و توان‌یابان



وی افزود: ۷ دستگاه خودروی برقی در پیاده‌راه‌های اطراف حرم مطهر از ساعت ۷ صبح تا ۷ شب به زائران خدمات‌رسانی می‌کنند.



خانه زاد یزدی خاطرنشان کرد: همچنین ۵ دستگاه ون مجهز به سامانه ویلچر و لیفت با ظرفیت سه ویلچر برای هر خودرو به بهره‌برداری رسیده که در ساعات کم‌تردد، به حمل‌ونقل رایگان کودکان استثنایی اختصاص می‌یابد.