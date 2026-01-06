فرمانده انتظامی فارس گفت: ماموران پلیس اماکن استان موفق به کشف یک انبار بزرگ حاوی ۱۰۰ تن روغن احتکاری شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی فارس کرد: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولیدات داخلی، ماموران پلیس اماکن استان با اقدامات فنی از احتکار کالا‌های اساسی و مایحتاج مردم در انباری در اطراف مجتمع بازرگانان شیراز مطلع شدند و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: پس از هماهنگی قضایی، ماموران پلیس اماکن به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از این انبار ۱۲۰ تن روغن خوراکی که با هدف خارج کردن آن از چرخه توزیع قانونی و فروش با قیمت‌های چند برابر به مردم دپو و احتکار شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه ارزش اقلام مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: مسئول کالا که هویت او نزد پلیس محرز شده پس از تشکیل پرونده تخلف اقتصادی، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد. 

سردار ملکی با اشاره به اینکه با هماهنگی قضایی انبار مذکور پلمب شده است، با تاکید بر عزم راسخ پلیس در مقابله با احتکار کالا، گفت: با هرگونه فعالیت غیرقانونی که موجب نارضایتی عمومی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها می‌شود، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت. این سلسله اقدامات امنیتی و اقتصادی تا پایان امسال با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت و هیچ گونه مماشاتی با مخلان امنیت بازار نخواهیم داشت.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس

 
 
برچسب ها: روغن خوراکی ، احتکار
