باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست نخستین نمایشگاه هوش مصنوعی ایران با تأکید بر نقش تعیینکننده هوش مصنوعی در آینده اقتصاد دیجیتال، آن را موتور محرک این حوزه دانست و گفت: بدون هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال هرچند ممکن است حرکت کند، اما جهش نخواهد داشت.
به گفته او، هوش مصنوعی نهتنها قواعد بازی، بلکه زمین بازی را تغییر میدهد و از مدلهای کسبوکار و بهرهوری تا فرصتهای شغلی و مفهوم کار، تحولی عمیق ایجاد میکند که میتواند به رشد قابل توجه تولید ناخالص ملی منجر شود.
وی با اشاره به مأموریتهای کلان وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم، توسعه هوش مصنوعی را یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری دانست و یادآور شد که این وزارتخانه در طول تاریخ، همواره بستر توسعه فناوریهای نوین را فراهم کرده است؛ از دوران پست و تلگراف تا پهنباند و اکنون نیز در عصر هوش مصنوعی. به گفته او، تلاقی ارتباطات، توان محاسباتی، داده و الگوریتمها همان نقطهای است که هوش مصنوعی در آن شکل میگیرد و این حوزه بهطور مستقیم با مأموریتهای وزارت ارتباطات پیوند دارد.
چیتساز از تدوین پیشنویس سند حکمرانی داده بهعنوان یکی از الزامات شکلگیری زیستبوم هوش مصنوعی خبر داد و افزود: بازارگاه داده نیز با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی شده تا چارچوب لازم برای توسعه تبادل و بهرهبرداری از دادهها فراهم شود.
او نقش شرکتهای بزرگ را در توسعه زیرساخت و نوآوری حیاتی دانست و اعلام کرد که در همین راستا، چارچوب اپراتور هوش مصنوعی با حداقل ظرفیت پردازشی ۲۰۰ پتافلاپس در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی تنظیم و هفته گذشته به تصویب هیئت دولت رسیده است؛ اپراتوری که موظف است سالانه حداقل ۵۰ درصد به ظرفیت خود بیفزاید.
معاون وزارت ارتباطات با اشاره به برنامه انتشار فراخوان شناسایی شرکتهای مشارکتکننده در هفته آینده، تأمین مالی را یکی از چالشهای اصلی این حوزه عنوان کرد و گفت: برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی از حدود ۴ درصد به ۱۰ درصد، به سرمایهگذاری حدود ۱۰ میلیارد دلار نیاز است. به گفته او، تاکنون حدود یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار در لایههای کانکتیویتی و زیرساخت پردازشی تأمین مالی شده که بخش قابل توجهی از نیاز اولیه را پوشش میدهد.
وی همچنین به برنامههای حمایتی برای پایداری این بخش اشاره کرد و از خرید تضمینی ظرفیت اپراتورهای هوش مصنوعی بهعنوان یکی از سیاستها نام برد.
چیتساز پلتفرم ایران دیجیتال را بستری برای تربیت ۵۰۰ هزار نیروی انسانی متخصص در حوزه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال معرفی کرد و افزود: با وجود ظرفیت بالای نیروی انسانی در کشور، طی سه سال گذشته حدود ۲۷ درصد از این سرمایه انسانی از دست رفته و این برنامه میتواند به جبران این خلأ کمک کند.
در ادامه، نقش صندوق نوآوری و شکوفایی در هدایت منابع به سمت توسعه زیستبوم هوش مصنوعی، از زیرساخت تا لایه داده، مورد تأکید قرار گرفت. به گفته او، طرحهای بزرگی در این حوزه در صندوق در حال بررسی و تخصیص منابع هستند و هدفگذاری شده است که تا ۵۰ درصد منابع صندوق در سالهای آینده به توسعه هوش مصنوعی اختصاص یابد.
چیتساز با تشریح لایههای مختلف زیستبوم هوش مصنوعی، از زیرساخت و پردازندهها تا مراکز GPU، داده، مدلها و الگوریتمها، نقش معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری را در توسعه لایه کاربرد و اپلیکیشنها یادآور شد و گفت: کاربردیسازی هوش مصنوعی در زندگی مردم از اولویتهای این بخش است.
او در پایان، نمایشگاهها و رویدادهای تخصصی را فرصتی برای معرفی توانمندیهای زیستبوم، بهویژه در حوزه کاربرد و افزایش بهرهوری دانست و با قدردانی از فعالان حاضر، بر عزم وزارت ارتباطات برای توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی تأکید کرد.