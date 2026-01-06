باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طبق بیانیه مشترکی که روز سه‌شنبه منتشر شد، رهبران فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان، اسپانیا، بریتانیا و دانمارک بار دیگر بر موضع اروپا مبنی بر تعلق گرینلند به مردمش و اینکه دانمارک و این سرزمین خودمختار باید در مورد مسائل خود تصمیم بگیرند، تأکید کردند.

در این یادداشت که ظاهراً پاسخی به اظهارات توسعه‌طلبانه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بود، آمده است: «امنیت قطب شمال همچنان یک اولویت کلیدی برای اروپا است و برای امنیت بین‌المللی و فراآتلانتیک از اهمیت حیاتی برخوردار است. ناتو به روشنی اعلام کرده است که منطقه قطب شمال یک اولویت است و متحدان اروپایی در حال افزایش اقدامات خود هستند.»

ترامپ پیش از این در تلاشی جدید برای ادعای اینکه این سرزمین خودمختار دانمارکی باید به دلیل نگرانی‌های امنیتی به ایالات متحده بپیوندد، جف لندری، فرماندار لوئیزیانا را به عنوان فرستاده ویژه ایالات متحده به این جزیره منصوب کرده بود.

منبع: رویترز