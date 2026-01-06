باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی مؤیدی خرم آبادی رئیس پلیس پیشگیری فراجا در جمع رؤسای دانشگاهها و مدیران آموزشوپرورش مرودشت، گفت: بحرانهای اجتماعی نیازمند نگاهی چند بُعدی است و صرفاً با اقدامات انتظامی محقق نمیشود، بلکه همکاری نهادهای آموزشی و فرهنگی نقش تعیینکنندهای در کاهش آسیبها و خنثیسازی عملیات روانی دشمن دارد.
او در این نشست که با هدف بررسی ریشههای اجتماعی اعتراضات معیشتی، پیشگیری از گسترش تنشها و مقابله با سوء استفاده جریانهای بیگانه از مطالبات مردمی برگزار شد؛ با تأکید بر اینکه مطالبهگری معیشتی مردم حقی مشروع و قابل درک است، اظهار کرد: برخی جریانهای معاند و بیگانه تلاش کردهاند با انحراف این مطالبات، فضا را به سمت اغتشاش، ناامنی و آسیب به نظم عمومی سوق دهند.
سردار مؤیدی با اشاره به نقش مهم مراکز علمی، آموزشی و تربیتی در آرامسازی فضای اجتماعی؛ بر ضرورت مدیریت هوشمندانه، گفتوگو محور و پیشگیرانه در مواجهه با این شرایط تأکید کرد.
رئیس پلیس پیشگیری فراجا با بیان اینکه دانشگاهها و نظام آموزش و پرورش از مهمترین بسترهای شکلگیری سرمایه اجتماعی و آگاهی عمومی هستند، خواستار تقویت تعامل، همافزایی نهادی و تبادل مستمر اطلاعات میان پلیس، دانشگاهها و مجموعه آموزشوپرورش شد.
این مقام ارشد انتظامی در ادامه بر ضرورت صیانت از امنیت دانشجویان، دانشآموزان و محیطهای آموزشی و همچنین حفظ آرامش روانی جامعه تأکید کرد و گفت: پلیس با رویکردی مسئولانه، قانونمدار و مبتنی بر کرامت انسانی، ضمن حمایت از مطالبات قانونی مردم، با هرگونه سوءاستفاده، تخریب و ناامنی سازمانیافته برخورد قاطع خواهد کرد.
منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس