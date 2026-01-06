باشگاه خبرنگاران جوان - آموزش و پرورش به منظور جذب نیرو از طریق آزمون اقدام به جذب نیرو کرد. اما در این بین افرادی هستند که به عنوان کارنامه سبز شناخته میشوند؛ اما به دلیل محدودیتهای موجود در ظرفیت استخدام در وضعیت بلاتکلیفی استخدام هستند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
سلام وقت بخیر ممکن هست درمورد تکمیل ظرفیت و اعتراضهای استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۴ بپرسید همه آزمونهای برگزار شده تکمیل گذاشتند؛ بلافاصله بعد از اعلام نتایج، اما این اداره هنوز هیچ جوابی اعلام نکرده است؛ با وجود اینکه بسیاری آزمونها بعد از ازمون اموزش و پرورش برگزار شده است. الان ۴ ماه گذشته و تکمیل ظرفیت برای داوطلبان کارنامه سبز اعلام نکردند. تمام آزمونهای بعد از آموزش و پرورش چند بار تکمیل ظرفیت گذاشتند و جذب نیرو کردند. خواهش میکنم در این خصوص پیگیری کنید.
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.