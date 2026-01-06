رئیس کارگروه کمیته اضطرار آلودگی هوای البرز گفت: با توجه به میزان آلودگی هوا برای روز چهارشنبه، مدارس در تمامی مقاطع غیر حضوری خواهند شد و مهدکودک و پیش دبستانی ها تعطیل هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ علی صفری، رئیس کمیته اضطرار آلودگی هوای استان البرز، عصر امروز در نشستی که با حضور اعضای رسمی کمیته برگزار شد، ضمن بررسی نظرات کارشناسی پیرامون آلودگی هوا و پیش بینی شرایط برای روز آتی، از اتخاذ تصمیمات جدید در پی افزایش آلودگی هوا در این استان خبر داد.

وی افزود: بر اساس این تصمیمات، تمامی مراکز پیش‌دبستانی و مهدکودک‌ها تعطیل بوده و تمامی مقاطع تحصیلی تحت پوشش آموزش و پرورش (به‌جز امتحانات نهایی) به‌صورت غیرحضوری و مجازی برگزار می‌شود. این مصوبات شامل تمامی مناطق استان به‌جز شهرستان طالقان و بخش آسارا است.

وی ادامه داد: در راستای کاهش تردد، مادران شاغل مشمول دورکاری می‌شوند. همچنین گروهی که دارای بیماری خاص هستند می‌توانند از دورکاری استفاده کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: بنا بر مصوبات اتخاذ شده در شهر کرج، طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا خواهد شد، این طرح از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در دستورکار قرار دارد.

به گفته صفری به منظور کاهش منابع آلاینده، کلیه فعالیت‌های عمرانی آلاینده و همچنین فعالیت‌هایی که موجب تشدید آلودگی هوا می‌شوند، از جمله معادن شن و ماسه و واحدهای آسفالت، تا اطلاع ثانوی متوقف خواهند شد.