رئیس کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورای شیراز از پیشرفت ۵۱ درصدی پروژه انتقال کارخانه سیمان فارس به محور شیراز–خرامه خبر داد و تأکید کرد: این اقدام، مطالبه جدی شهروندان و نشانه عزم مدیریت شهری برای خروج صنایع آلاینده از محدوده شهر است.
مسعود زارعی با اشاره به برگزاری جلسات تخصصی و بازدیدهای میدانی شورا گفت: هدفگذاری انتقال تا پایان سال جاری انجام شده و ادامه فعالیت کارخانه در محدوده شهری تنها با رعایت کامل استانداردهای زیستمحیطی مجاز خواهد بود. ضربالاجل قانونی برای تکمیل انتقال نیز پایان آذرماه سال آینده تعیین شده است.
فرماندار شیراز نیز این پروژه را اقدامی راهبردی در راستای ارتقای کیفیت زیستمحیطی و جایگاه شیراز بهعنوان پایتخت زیستمحیطی آسیا دانست و بر ضرورت همکاری دستگاههای خدماترسان برای تأمین زیرساختها، بهویژه آب و برق، تأکید کرد.
او افزود: رفاه و سلامت مردم اولویت اصلی است و هیچ مانعی نباید اجرای این طرح را به تأخیر اندازد.
