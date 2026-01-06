باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی اعلام کرد، حجم معاملات دلاری عرضه و تقاضا در بازار یکپارچه حواله مرکز مبادله ارز و طلا (که از ادغام تالار‌های اول و دوم ایجاد شده است) در روز سه شنبه ۱۶ دی ماه که آغازین روز انجام معاملات به صورت یکپارچه بوده است به ترتیب حدود ۲۷۲ میلیون دلار عرضه و ۲۴۲ میلیون دلار تقاضا بود.

این معاملات شامل ۱۸۶ مورد عرضه و ۱۲۳۰ مورد تقاضا است.

لازم به ذکر است که در تمام ارز‌ها به ویژه «درهم»، شاهد مازاد عرضه هستیم.

رکورد حجم معاملات بازار ارز تجاری شکسته شد



همچنین بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای سیاست‌های جدید ارزی و یکپارچه سازی تالار‌های اول و دوم معاملاتی ارز و تدابیر اتخاذ شده، جمع معاملات انجام شده در بازار ارز تجاری در روز جاری با ۲۷۵ میلیون دلار معامله انواع ارز‌ها و با مشارکت فعال صادرکنندگان عمده شکسته شد.

این موضوع نشان‌دهنده تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به سازوکار‌های جدید بانک مرکزی و گامی مهم در جهت تعمیق بازار و ارتقای شفافیت در مبادلات ارزی کشور به شمار می‌رود.