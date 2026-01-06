هشدار یک مطالعه؛ قطع مصرف اوزمپیک در دوران بارداری ممکن است مادر و نوزاد را به خطر بیندازد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تحقیقات اخیر انجام شده توسط بیمارستان زنان بریگام نتایج نگرانکنندهای را نشان داد که زنانی که قبل یا در اوایل بارداری استفاده از داروهای آنتیبادی GLP-۱ محبوب برای چاقی و دیابت، مانند اوزمپیک و وگووی، را متوقف کردهاند، به طور متوسط ۷.۲ کیلوگرم بیشتر از زنانی که هرگز از این داروها استفاده نکردهاند، وزن اضافه کردهاند.
نگرانکنندهتر از همه، افزایش قابل توجه عوارض جدی است، به طوری که ۳۰ ٪ خطر ابتلا به دیابت بارداری، ۳۴ ٪ خطر زایمان زودرس و ۲۹ ٪ فشار خون مرتبط با بارداری افزایش مییابد.
داروهای GLOP-۱ با تقلید از هورمونهای طبیعی تولید شده توسط روده، به تنظیم سطح قند خون و سرکوب اشتها کمک میکنند.
با این حال، پس از قطع مصرف این داروها، این اثرات به سرعت از بین میروند و اغلب منجر به افزایش وزن مجدد و از دست دادن کنترل اشتها میشوند که افزایش وزن قابل توجه مشاهده شده در دوران بارداری را توضیح میدهد.
نگرانی ویژه، ارتباط بین استفاده قبلی از این داروها و افزایش میزان دیابت بارداری است. در حالی که این بیماری معمولاً از طریق رژیم غذایی و نظارت قابل مدیریت است، غفلت از درمان میتواند منجر به عوارض جدی برای مادر و کودک شود، از مشکلات قلبی در مادر گرفته تا چاقی در آینده در کودک.
فشار خون بالا در دوران بارداری، که این مطالعه آن را به داروهای GLP-۱ مرتبط میداند، میتواند منجر به عوارض تهدیدکننده زندگی مانند سکته مغزی و حملات قلبی شود.
از جنبه مثبت، این مطالعه هیچ افزایش قابل توجهی در میزان زایمان سزارین یا مشکلات مربوط به وزن و قد غیرطبیعی هنگام تولد نشان نداد. با این وجود، این یافتهها در مجموع به شکاف دانش قابل توجهی در مراقبت از زنانی که قبل از بارداری به این داروها وابسته هستند، اشاره دارد.
دکتر کامیل پو، محقق ارشد این مطالعه، توضیح میدهد: «برای ایجاد تعادل بین مزایای شناختهشدهی داروهای GLP-۱ قبل از بارداری و خطرات احتمالی مرتبط با قطع ناگهانی آنها، تحقیقات بیشتری فوراً مورد نیاز است. ما همچنین باید برای تدوین پروتکلهای بهتری که به مدیریت وزن و کاهش خطرات سلامتی در این دورهی حساس گذار کمک میکنند، تلاش کنیم.»
منبع: نیویورک پست