اولین به‌روزرسانی تلگرام در سال ۲۰۲۶ با ویژگی‌های کلیدی منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تلگرام اولین به‌روزرسانی خود در سال ۲۰۲۶ را منتشر کرده است و یک ویژگی جدید مبتنی بر هوش مصنوعی را برای خلاصه کردن پست‌های کانال و صفحات Instant View اضافه کرده است. این به‌روزرسانی همچنین شامل پیاده‌سازی کامل رابط کاربری Liquid Glass در iOS است، حرکتی که بر افزایش بهره‌وری و وضوح محتوا ضمن حفظ حریم خصوصی داده‌های کاربر متمرکز است.

این به‌روزرسانی به کاربران امکان می‌دهد تا پست‌های طولانی را در کانال‌ها فوراً خلاصه کنند. خلاصه‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی در بالای صفحات Instant View ظاهر می‌شوند تا به خوانندگان کمک کنند تا به سرعت محتوا را درک کنند. این ویژگی به مدل‌های منبع باز که بر روی شبکه غیرمتمرکز Cocoon اجرا می‌شوند، متکی است که برای محافظت از حریم خصوصی کاربر طراحی شده‌اند و هر درخواست به طور ایمن رمزگذاری می‌شود.

این شرکت توضیح داد که شبکه Cocoon می‌تواند با سایر برنامه‌های هوش مصنوعی ادغام شود و راهنمایی‌های دقیقی از طریق اسناد پشتیبانی در اختیار توسعه‌دهندگان قرار می‌گیرد.

در آیفون‌ها، تلگرام اکنون به طور کامل از رابط کاربری Liquid Glass، از جمله عناصر شفاف و جلوه‌های انکسار در سراسر برنامه، پشتیبانی می‌کند. کاربران می‌توانند با رفتن به تنظیمات > صرفه‌جویی در مصرف انرژی، شدت این جلوه‌ها را برای بهبود عملکرد و صرفه‌جویی در مصرف باتری تنظیم کنند.

تلگرام در مروری سریع بر دستاوردهای خود در سال ۲۰۲۵، خاطرنشان کرد که بیش از ۷۵ ویژگی جدید را در ۱۳ به‌روزرسانی عمده راه‌اندازی کرده است که به طور متوسط ​​هر ۲۶ روز یک به‌روزرسانی و گاهی اوقات تا ۸ روز یک به‌روزرسانی داشته است. این ویژگی‌ها شامل تماس‌های گروهی امن و یک بازارچه هدیه است.

این شرکت اعلام کرد که ویژگی‌های جدید اکنون در نسخه ۱۲.۳.۰ و بالاتر، برای کاربران اندروید از طریق فروشگاه گوگل پلی یا با دانلود فایل APK از وب‌سایت تلگرام و برای کاربران iOS از طریق اپ استور در دسترس هستند.

منبع: الیوم السابع

برچسب ها: تلگرام ، به روزرسانی جدید ، چت کردن ، پیام رسان
