مراسم روز ملی مددکار امروز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه با حضور مسئولان داخلی و مهمانان بین‌المللی برگزار شد و بر نقش سرمایه اجتماعی در سلامت جامعه تأکید شد.

 در این مراسم، مسئولان حوزه رفاه اجتماعی، اساتید دانشگاه و نمایندگان نهاد‌های بین‌المللی مددکاری اجتماعی به بررسی نقش سرمایه اجتماعی، تاب‌آوری و انسجام اجتماعی در ارتقای سلامت جامعه پرداختند.

سید حسن موسوی چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی در این مراسم گفت: چهلمین همایش ملی و ششمین همایش بین‌المللی مددکاری اجتماعی امروز با حضور مهمانان داخلی و خارجی برگزار می‌شود.

وی افزود: در برگزاری این همایش، ۶۰ سازمان، انجمن، دانشگاه و تشکل مشارکت داشته‌اند.

موسوی چلک با اشاره به قدمت مددکاری اجتماعی در کشور اظهار کرد: این حرفه ۶۷ سال پیش در ایران تأسیس شده و امروز شاهد توسعه کمی و کیفی آن و گسترش رشته‌های دانشگاهی مرتبط هستیم.

وی با بیان اینکه «سرمایه اجتماعی» به‌عنوان محور اصلی فعالیت‌های امسال انجمن مددکاری اجتماعی انتخاب شده است، تصریح کرد: هرچه سرمایه اجتماعی در جامعه بالاتر باشد، حال مردم بهتر خواهد بود و برای تحقق امنیت اجتماعی پایدار و افزایش رضایت اجتماعی، ایجاد بستر مشارکت و اعتماد اجتماعی ضروری است؛ موضوعی که نیازمند رصد و دیده‌بانی مستمر بوده و مددکاران اجتماعی نقش محوری در این زمینه ایفا می‌کنند.

در این رویداد، دکتر مهد هیزان بن‌یحیی از مالزی رئیس انجمن آموزش مددکاری اجتماعی آسیا–اقیانوسیه (APASWE) و عمران جمیل از سنگاپور دبیر دفتر منطقه‌ای فدراسیون بین‌المللی مددکاران اجتماعی (IFSW) به‌عنوان مهمانان خارجی به‌صورت حضوری حضور داشتند.

همچنین سه مهمان خارجی دیگر شامل رئیس سابق انجمن جهانی دانشگاه‌های مددکاری اجتماعی، رئیس منطقه آسیا–اقیانوسیه فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی و رئیس شورای رفاه کره جنوبی به‌صورت مجازی در این مراسم شرکت کردند.

در ادامه این مراسم، حسین خدر ویسی معاون کمیته امداد، غلامرضا غفاری رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، عمران جمیل دبیر دفتر منطقه‌ای فدراسیون بین‌المللی مددکاران اجتماعی و دکتر مهد هیزان بن‌یحیی رئیس انجمن آموزش مددکاری اجتماعی آسیا–اقیانوسیه به ایراد سخنرانی پرداختند.

همچنین ارتباط اینترنتی با رئیس فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی برقرار شد و پانزدهمین نشان سلامت اجتماعی انجمن مددکاری اجتماعی از سوی سید حسن موسوی چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی به وی اهدا شد.

