فرمانده انتظامی زرقان از دستگیری فردی خبر داد که با تاثیرپذیری از شبکه‌های معاند، با حمله به یک مغازه، اقدام به تخریب اموال او کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی زرقان اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حمله به یک مغازه و تخریب اموال شخصی، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران این فرماندهی در بررسی اولیه و تحقیق از شاکی مطلع شدند که فردی تحت تاثیر تبلیغات منفی و تحریکات رسانه‌های معاند قرار گرفته و به بهانه اینکه مغازه باید بسته باشد اقدام به شکستن شیشه‌های آن واحد صنفی کرده و متواری شده است. 

فرمانده انتظامی زرقان ادامه داد: با اقدامات فنی و اطلاعاتی صورت گرفته، عامل این اقدام اخلال گرانه در نظم عمومی شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ مردانی با اشاره به اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، تصریح کرد: نیروی انتظامی زرقان قاطعانه با هرگونه اخلال در نظم، تحریک به ایجاد ناامنی و اقدامات تخریبی علیه اموال عمومی و خصوصی بویژه کسبه و بازاریان که حافظان امنیت اقتصادی جامعه هستند، برخورد خواهد کرد.

شهر زرقان در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال شرقی شیراز قرار دارد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس

برچسب ها: شکستن شیشه ، تخریب اموال
خبرهای مرتبط
هشدار دادستان فارس
برخورد قاطع با تخریب‌گران/مطالبه‌گران از اغتشاشگران جدا شدند
بحرینی:
برهم زنندگان امنیت در چهارشنبه پایان سال تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند
عامل اصلی ارتباط با شبکه‌های معاند و ایجاد ناامنی در فارس دستگیر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تجمع دانشگاهیان شیراز در حمایت از ایران مقتدر + فیلم و تصاویر
آیین تعویض پرچم و اهتزاز پرچم عزا بر فراز گنبد حرم شاهچراغ (ع)+ فیلم
پویش مردمی «میعاد رهایی» در حرم شاهچراغ(ع)
شیرازی‌ها الگویی ارزشمند برای جهان در انسان‌دوستی هستند
دستگاه‌ها نگاه جزیره‌ای را کنار بگذارند
ورزش بهترین گزینه برای گسترش آرامش و نشاط اجتماعی است
کشف ۱۰۰ تن روغن خوراکی احتکار شده در فارس
پلیس ضمن حمایت از مطالبات قانونی مردم، با هرگونه ناامنی برخورد خواهد کرد
شکستن شیشه‌های یک مغازه به بهانه اعتراضات در زرقان؛ متهم دستگیر شد
آخرین اخبار
شکستن شیشه‌های یک مغازه به بهانه اعتراضات در زرقان؛ متهم دستگیر شد
پلیس ضمن حمایت از مطالبات قانونی مردم، با هرگونه ناامنی برخورد خواهد کرد
کشف ۱۰۰ تن روغن خوراکی احتکار شده در فارس
ورزش بهترین گزینه برای گسترش آرامش و نشاط اجتماعی است
دستگاه‌ها نگاه جزیره‌ای را کنار بگذارند
شیرازی‌ها الگویی ارزشمند برای جهان در انسان‌دوستی هستند
آیین تعویض پرچم و اهتزاز پرچم عزا بر فراز گنبد حرم شاهچراغ (ع)+ فیلم
تجمع دانشگاهیان شیراز در حمایت از ایران مقتدر + فیلم و تصاویر
پویش مردمی «میعاد رهایی» در حرم شاهچراغ(ع)