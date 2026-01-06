باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی زرقان اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حمله به یک مغازه و تخریب اموال شخصی، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران این فرماندهی در بررسی اولیه و تحقیق از شاکی مطلع شدند که فردی تحت تاثیر تبلیغات منفی و تحریکات رسانه‌های معاند قرار گرفته و به بهانه اینکه مغازه باید بسته باشد اقدام به شکستن شیشه‌های آن واحد صنفی کرده و متواری شده است.

فرمانده انتظامی زرقان ادامه داد: با اقدامات فنی و اطلاعاتی صورت گرفته، عامل این اقدام اخلال گرانه در نظم عمومی شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ مردانی با اشاره به اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، تصریح کرد: نیروی انتظامی زرقان قاطعانه با هرگونه اخلال در نظم، تحریک به ایجاد ناامنی و اقدامات تخریبی علیه اموال عمومی و خصوصی بویژه کسبه و بازاریان که حافظان امنیت اقتصادی جامعه هستند، برخورد خواهد کرد.

شهر زرقان در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال شرقی شیراز قرار دارد.