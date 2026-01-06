نشست مشترک روسای سه اتاق تعاون، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اصناف ایران، امروز با هدف بررسی مسائل روز اقتصادی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نشست مشترک روسای سه اتاق تعاون، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اصناف ایران، امروز با هدف بررسی مسائل روز اقتصادی در اتاق تعاون ایران برگزار و در پایان، بیانیه‌ای مشترک صادر شد.

در بیانیه ای مشترک، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اصناف و تعاون ایران، اعلام کردند: اتاق‌های سه‌گانه به‌عنوان نهادهایی قانونی و مردمی، در چارچوب قانون اساسی و مبانی ارزشی انقلاب اسلامی، ضمن تأکید بر تعامل سازنده و مسئولانه با قوای سه‌گانه و نهادهای حاکمیتی، آمادگی کامل خود را برای همراهی و مساعدت همه‌جانبه با دولت محترم در راستای ساماندهی پایدار چالش‌های اقتصادی اعلام می‌دارند و تمامی ظرفیت‌های اقتصادی و تخصصی خویش را در خدمت تحقق اهداف عالیه نظام و تأمین رفاه عمومی ملت شریف ایران به کار خواهند گرفت.

 متن پیام به این شرح است: 

بسمه تعالی

بیانیه مشترک اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اصناف و تعاون ایرا

محضر ملت سرفراز ایران، اصناف گرانقدر و فعالان ارجمند اقتصادی

ملت غیور و انقلابی ایران در طول تاریخ پرفرازونشیب این مرزوبوم، همواره حافظ تمامیت ارضی، استقلال و عزت نظام جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند و پاسداری از کیان مقدس میهن اسلامی را بر هر امری مقدم شمرده‌اند. امروز نیز در برهه‌ای حساس و تاریخی، همانند گذشته، انتظار می‌رود همگان با هوشیاری تمام، انسجام ملی و مسئولیت‌پذیری تاریخی خویش را در جهت حفظ وحدت و امنیت پایدار کشور به منصه ظهور رسانند.

در شرایطی که جوانان دانشمند و نخبگان این سرزمین، با همتی والا، مرزهای دانش و فناوری را درنوردیده و پرچم ایران عزیز را بر قله‌های جهانی علم و صنعت به اهتزاز درمی‌آورند، ضروری است که فضای داخلی کشور از آرامش و اتحادی مثال‌زدنی برخوردار باشد تا این مسیر افتخارآفرین با شتابی روزافزون تداوم یابد.

از دولت محترم و شخص جناب آقای رئیس‌جمهور انتظار می‌رود با بهره گیری از رهنمودها و معنویات مقام معظم رهبری و بسیج همه‌جانبه و به‌کارگیری نظام‌مندِ بخش خصوصی و تعاونی، ظرفیت نخبگان، اندیشمندان و متخصصان ارشد اقتصادی کشور، گام‌های اساسی و قاطعانه‌ای برای حل ریشه‌ای و پایدارِ معضلات اقتصادی برداشته و با عزمی جزم، به ساماندهی نهایی این چالش‌ها همت گمارند

اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، تعاون و اصناف) به‌عنوان نهادهایی قانونی و مردمی، در چارچوب قانون اساسی و مبانی ارزشی انقلاب اسلامی، ضمن تأکید بر تعامل سازنده و مسئولانه با قوای سه‌گانه و نهادهای حاکمیتی، آمادگی کامل خود را برای همراهی و مساعدت همه‌جانبه با دولت محترم در راستای ساماندهی پایدار چالش‌های اقتصادی اعلام می‌دارند و تمامی ظرفیت‌های اقتصادی و تخصصی خویش را در خدمت تحقق اهداف عالیه نظام و تأمین رفاه عمومی ملت شریف ایران به کار خواهند گرفت.

روسای این اتاق‌ها با تأکید بر این اصل راهبردی که «امنیت پایدار و آرامش عمومی، سنگ بنای توسعه اقتصادی، رونق تولید و رفاه اجتماعی است»، اطمینان دارند که اصناف محترم و تمامی فعالان اقتصادی میهن‌پرست، ضمن پیگیری مشی قانونی و مطالبات به‌حق صنفی خویش، با بصیرتی عمیق ، توطئه‌ها و مداخلات خصمانه دشمنان قسم‌خورده ایران اسلامی را در نطفه خنثی خواهند نمود.

منبع: اتاق تعاون ایران 

برچسب ها: اتاق بازرگانی ، اصناف
خبرهای مرتبط
قاچاق سالانه ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار پوشاک در کشور
بررسی بسته حمایتی و اصلاحات ارزی و مالیاتی
تخصیص ۱۰ همت اعتبار به زنجیره پوشاک/ افزایش سهم مالیات بر درآمد به ۶۲ درصد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حذف ارز ترجیحی؛ آغاز یک جراحی بزرگ اما حساس در ساختار اقتصادی کشور
توضیح جهاد کشاورزی درباره یارانه یک میلیون تومانی
قیمت جدید انواع روغن اعلام شد
دور جدید ثبت نام نهضت ملی مسکن آغار شد+ فیلم
تک‌نرخی شدن ارز؛ کلید اصلاحات اقتصادی و ضرورت حمایت از دهک‌های پایین
پرداخت کالابرگ به مردم پایان رانت‌خواری خواهد بود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴
آتش سوزی در یک جایگاه تهران به دلیل نقص فنی یک خودرو
ثبت سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار فوتی در کشور/ تولد‌ها به زیر یک میلیون نفر رسید+فیلم
اضافه شدن ۱۴۶ صندلی به ناوگان هوایی کشور/ یک فروند هواپیما بعد از چک سنگین به چرخه پروازی برگشت
آخرین اخبار
ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و مدیران بر اساس برنامه عملیاتی انجام خواهد شد
دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی منصوب شد
آمادگی کامل اتاق‌های سه‌گانه برای همراهی با دولت در ساماندهی پایدار چالش‌های اقتصادی
۳۰ میلیون دلار مازادِ عرضه، در اولین روز کاری بازار یکپارچه ارزی
حفظ سرمایه دامی و افزایش بهره‌وری اولویت اصلی کشور است
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۶ دی ماه
مقررارت جدید خرید و فروش ارز به زودی ابلاغ می‌شود
کمبودی در عرضه روغن نداریم/ توزیع ۱۱۰۰ تن روغن در سطح کشور +فیلم
تک‌نرخی شدن ارز؛ کلید اصلاحات اقتصادی و ضرورت حمایت از دهک‌های پایین
نصب ۱۴۰ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف برق استان تهران+ فیلم
صادرات تخم مرغ از سرگرفته شد
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۵ هزارتومان رسید+ فیلم
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با استفاده از بخاری های راندمان بالا
پرداخت یارانه نقدی یا کالایی ضرورتی برای اصلاح ساختار معیوب اقتصاد
۲۱ کشتی کالای اساسی در بندر چابهار تخلیه شد
تنوع‌بخشی به سبد مسکن و مسکن استیجاری در اولویت است
اضافه شدن ۱۴۶ صندلی به ناوگان هوایی کشور/ یک فروند هواپیما بعد از چک سنگین به چرخه پروازی برگشت
جهش ۱۱۱ هزار واحدی شاخص بورس
تامین سرمایه در گردش به فوریت باید پیگیری شود+فیلم
کاهش ۵ درصدی مصرف گاز خانگی افزایش تولید فولاد را فراهم میکند
شرایط برای هرس درختان مثمر و غیرمثمر فراهم است
میزان مصرف گاز به ۶۶۳ میلیون متر مکعب رسید
قیمت نهاده‌های دامی ۳ برابر افزایش یافت
میزان آورده متقاضیان در دور جدید ثبت نام نهضت ملی مشخص شد/ فقط زمین به متقاضیان می‌دهیم + فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴
دستور رئیس‌جمهور به مقامات سیاسی برای فعال‌تر شدن موضوع حق‌آبه هیرمند
توضیح جهاد کشاورزی درباره یارانه یک میلیون تومانی
سازوکار گواهی صرفه‌جویی آب در حال فراهم شدن است/ پروژه شیرین‌سازی آب دریا در حال مطالعه+ فیلم
نگرانی برای تامین مرغ ایام ماه رمضان و نوروز نداریم/ارز ترجیحی گندم حذف نشده است
دور جدید ثبت نام نهضت ملی مسکن آغار شد+ فیلم