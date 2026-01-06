نشست مشترک روسای سه اتاق تعاون، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اصناف ایران، امروز با هدف بررسی مسائل روز اقتصادی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نشست مشترک روسای سه اتاق تعاون، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اصناف ایران، امروز با هدف بررسی مسائل روز اقتصادی در اتاق تعاون ایران برگزار و در پایان، بیانیه‌ای مشترک صادر شد.

در بیانیه ای مشترک، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اصناف و تعاون ایران، اعلام کردند: اتاق‌های سه‌گانه به‌عنوان نهادهایی قانونی و مردمی، در چارچوب قانون اساسی و مبانی ارزشی انقلاب اسلامی، ضمن تأکید بر تعامل سازنده و مسئولانه با قوای سه‌گانه و نهادهای حاکمیتی، آمادگی کامل خود را برای همراهی و مساعدت همه‌جانبه با دولت محترم در راستای ساماندهی پایدار چالش‌های اقتصادی اعلام می‌دارند و تمامی ظرفیت‌های اقتصادی و تخصصی خویش را در خدمت تحقق اهداف عالیه نظام و تأمین رفاه عمومی ملت شریف ایران به کار خواهند گرفت.

متن پیام به این شرح است:

بسمه تعالی

بیانیه مشترک اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اصناف و تعاون ایرا

محضر ملت سرفراز ایران، اصناف گرانقدر و فعالان ارجمند اقتصادی

ملت غیور و انقلابی ایران در طول تاریخ پرفرازونشیب این مرزوبوم، همواره حافظ تمامیت ارضی، استقلال و عزت نظام جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند و پاسداری از کیان مقدس میهن اسلامی را بر هر امری مقدم شمرده‌اند. امروز نیز در برهه‌ای حساس و تاریخی، همانند گذشته، انتظار می‌رود همگان با هوشیاری تمام، انسجام ملی و مسئولیت‌پذیری تاریخی خویش را در جهت حفظ وحدت و امنیت پایدار کشور به منصه ظهور رسانند.

در شرایطی که جوانان دانشمند و نخبگان این سرزمین، با همتی والا، مرزهای دانش و فناوری را درنوردیده و پرچم ایران عزیز را بر قله‌های جهانی علم و صنعت به اهتزاز درمی‌آورند، ضروری است که فضای داخلی کشور از آرامش و اتحادی مثال‌زدنی برخوردار باشد تا این مسیر افتخارآفرین با شتابی روزافزون تداوم یابد.

از دولت محترم و شخص جناب آقای رئیس‌جمهور انتظار می‌رود با بهره گیری از رهنمودها و معنویات مقام معظم رهبری و بسیج همه‌جانبه و به‌کارگیری نظام‌مندِ بخش خصوصی و تعاونی، ظرفیت نخبگان، اندیشمندان و متخصصان ارشد اقتصادی کشور، گام‌های اساسی و قاطعانه‌ای برای حل ریشه‌ای و پایدارِ معضلات اقتصادی برداشته و با عزمی جزم، به ساماندهی نهایی این چالش‌ها همت گمارند

اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، تعاون و اصناف) به‌عنوان نهادهایی قانونی و مردمی، در چارچوب قانون اساسی و مبانی ارزشی انقلاب اسلامی، ضمن تأکید بر تعامل سازنده و مسئولانه با قوای سه‌گانه و نهادهای حاکمیتی، آمادگی کامل خود را برای همراهی و مساعدت همه‌جانبه با دولت محترم در راستای ساماندهی پایدار چالش‌های اقتصادی اعلام می‌دارند و تمامی ظرفیت‌های اقتصادی و تخصصی خویش را در خدمت تحقق اهداف عالیه نظام و تأمین رفاه عمومی ملت شریف ایران به کار خواهند گرفت.

روسای این اتاق‌ها با تأکید بر این اصل راهبردی که «امنیت پایدار و آرامش عمومی، سنگ بنای توسعه اقتصادی، رونق تولید و رفاه اجتماعی است»، اطمینان دارند که اصناف محترم و تمامی فعالان اقتصادی میهن‌پرست، ضمن پیگیری مشی قانونی و مطالبات به‌حق صنفی خویش، با بصیرتی عمیق ، توطئه‌ها و مداخلات خصمانه دشمنان قسم‌خورده ایران اسلامی را در نطفه خنثی خواهند نمود.

منبع: اتاق تعاون ایران