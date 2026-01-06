به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - حبیب مسیحی تازیانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، با تشریح مشخصات فنی مرکز پایش محیط زیستی استان اظهار کرد: این مرکز در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع و با زیربنای ۳۷۰۰ مترمربع احداث می‌شود و تلفیقی از دو مرکز مانیتورینگ خواهد بود.

وی افزود: در این مرکز چهار آزمایشگاه تخصصی به‌همراه یک سامانه کارشناسی مستقر می‌شود و علاوه بر ایستگاه‌های موجود در سطح شهرها، یک ایستگاه کامل پایش آلودگی هوا شامل گازسنجی و غبارسنجی ذرات معلق PM2.5 و PM10 در آن پیش‌بینی شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان ادامه داد: استقرار یک واحد هواشناسی به‌منظور رصد مسیر حرکت توده‌های هوا و بررسی الگوی انتشار آلودگی از دیگر بخش‌های این مرکز است و این مجموعه به‌عنوان مرجع سنجش و پایش آلاینده‌های آب، خاک، دریا و هوا فعالیت خواهد کرد.

مسیحی تازیانی با اشاره به توسعه مراکز مکمل پایش در استان گفت: بر اساس دستور استاندار هرمزگان، احداث یک مرکز پایش با ابعاد کوچک‌تر به‌عنوان زیرمجموعه این مرکز در غرب شهر بندرعباس و در منطقه صنعتی، با مشارکت مسئولیت‌های اجتماعی شرکت شهرک‌های صنعتی در دستور کار قرار گرفته است که هم‌اکنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: این مرکز فرعی در سال آینده به بهره‌برداری برسد و مرکز اصلی پایش محیط زیستی استان نیز بر اساس زمان‌بندی دو ساله تعیین‌شده، به مرحله بهره‌برداری کامل برسد.