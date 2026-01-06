باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - درگیری‌ها بین نیروهای دولتی و نیرو‌های تحت رهبری کرد‌ها در شهر حلب در شمال سوریه روز سه‌شنبه چهار نفر را کشت و هر دو طرف یکدیگر را به خاطر شروع درگیری سرزنش کردند.

خبرگزاری دولتی سانا، نیرو‌های دموکراتیک سوریه (SDF) به رهبری کرد‌ها را مسئول «مرگ یک عضو وزارت دفاع» دانست و حداقل دو غیرنظامی کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.

نیرو‌های دموکراتیک سوریه در X اعلام کرد که تلفات «گلوله‌باران توپخانه‌ای و موشکی که توسط جناح‌های وابسته به دولت دمشق به محله‌های شیخ مقصود و الاشرفیه انجام شد، به یک کشته غیرنظامی و ۱۷ زخمی افزایش یافته است.»

سانا پیش از این اعلام کرده بود که حمله SDF «نقض جدید توافق‌نامه‌های امضا شده با دولت سوریه» است.

همچنین به نقل از اداره رسانه از شهروندان خواسته شده است که از مناطق درگیری دوری کنند، تجمعات مداوم در مناطق نزدیک محله‌های اشرفیه و شیخ مقصود را تا زمان تأمین کامل امنیت منطقه پراکنده کنند و از دستورالعمل‌های نیرو‌های امنیتی پیروی کنند.

وزارت دفاع سوریه و SDF ماه گذشته نیز درگیر درگیری‌هایی شدند. سانا به نقل از وزارت دفاع در آن زمان اعلام کرد که ستاد کل ارتش سوریه «دستور توقف هدف قرار دادن منابع آتش» را صادر کرده است.

نیرو‌های دموکراتیک سوریه (SDF) تحت رهبری کرد‌ها و متشکل از گروه‌های قومی و مذهبی مختلف هستند. این نیرو در گذشته با حمایت ایالات متحده با گروه داعش جنگیده است.

از زمان برکناری بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ و ریاست جمهوری جولانی، SDF بار‌ها با مقامات جدید در مورد آینده این گروه اختلاف نظر داشته است. مذاکرات در مورد ادغام احتمالی این گروه در نیرو‌های مسلح سوریه ثمربخش نبوده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه