باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی، طی حکمی مهدی دارابی را به سمت «دستیار رئیس کل در امور ارزی» منصوب کرد.

در متن حکم او از سوی رئیس کل بانک مرکزی آمده است:

«به موجب این حکم، جناب‌عالی به سمت دستیار رئیس کل در امور ارزی منصوب می‌شوید. امید است با اتکا به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله موفق باشید.»

دارابی دانش آموخته دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه تهران است و مدیر گروهی پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو هیأت علمی مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران را در کارنامه خود دارد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

