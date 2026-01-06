رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در آیین آغاز احداث مرکز پایش محیط زیستی استان هرمزگان، این مرکز را زیرساختی مهم برای پایش دقیق آلاینده‌ها و ارتقای تصمیم‌گیری‌های محیط زیستی عنوان کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در مراسم آغاز احداث مرکز پایش محیط زیستی استان هرمزگان، با اشاره به اهمیت ایجاد زیرساخت‌های علمی و فنی در حوزه محیط زیست گفت: این مرکز با هدف پایش و مانیتورینگ منابع آلاینده، بررسی عملکرد زیست‌محیطی صنایع و اندازه‌گیری خروجی‌های آلاینده‌ها راه‌اندازی می‌شود.

وی افزود: استقرار آزمایشگاه‌های تخصصی شیمی، بیولوژی، بیولوژی دریا و فلزات سنگین و همچنین رصد مناطق حفاظت‌شده، تالاب‌ها و ایستگاه‌های ساحلی از جمله مأموریت‌های اصلی این مرکز خواهد بود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: پایش دقیق و برخط آلاینده‌ها، مبنای تصمیم‌گیری‌های به‌هنگام، مستند و قابل استناد در حوزه حفاظت محیط زیست است و این مرکز می‌تواند علاوه بر استان هرمزگان، به استان‌های همجوار نیز خدمات تخصصی ارائه دهد.

انصاری با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی محیط زیست و حفاظت از خلیج فارس اظهار داشت: راه‌اندازی این مرکز ظرفیت مهمی برای تقویت پایش زیست‌بوم‌های ساحلی، آلاینده‌های خلیج فارس و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم می‌کند.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده، ابراز امیدواری کرد: این مرکز طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده در مدت دو سال به بهره‌برداری برسد و نقش مؤثری در بهبود کیفیت محیط زیست استان هرمزگان ایفا کند.

