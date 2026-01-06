رئیس سازمان اداری و استخدامی با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش مدیریتی، برنامه‌محوری و سنجش نتایج واقعی را محور اصلی ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و مدیران دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه‌ای با حضور محمدجعفر قائم‌پناه و جمعی از مدیران نهاد ریاست‌جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور، تصریح کرد: محور ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، برنامه‌های عملیاتی و میزان موفقیت مدیران در اجرای اثربخش این برنامه‌هاست.

وی با اشاره به اینکه تغییر باور و نگاه مدیران، مقدمه ایجاد تحول در عملکرد دستگاه‌هاست، افزود: ارزیابی‌ها باید مبتنی بر نتایج واقعی، قابل سنجش و اثرگذار در بهبود خدمات عمومی باشد.

هدف از برگزاری این نشست، بررسی شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و استان‌ها در جشنواره شهید رجایی و همچنین بحث و تبادل نظر درباره نحوه ارزیابی استانداران عنوان شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به سیر شکل‌گیری و تحولات جشنواره شهید رجایی خاطرنشان کرد: این جشنواره از سال ۱۳۷۶ و بر اساس مصوبه شورای عالی اداری آغاز به کار کرد و تا سال ۱۳۸۱ تمرکز آن بر انتخاب کارمند نمونه بود.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۸۰ جمعی از نخبگان دانشگاهی با محوریت دانشگاه تربیت مدرس، مدل ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را طراحی کردند که پس از تصویب در دولت، ابلاغ شد و تاکنون چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است.

در ادامه این نشست، نقش معاونت اجرایی رئیس‌جمهور در فرآیند ارزیابی‌ها، بهره‌گیری از نظرسنجی‌های مردمی و توجه به اولویت‌های کلان دولت به عنوان شاخص‌های اصلی جشنواره شهید رجایی مورد تأکید قرار گرفت.

رفیع‌زاده همچنین با اشاره به همکاری مرکز ارزیابی عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور با حدود ۲۰۰ اندیشکده، اعلام کرد: این همکاری‌ها از مرحله تدوین شاخص‌ها تا اجرای فرآیند‌های ارزیابی ادامه دارد.

وی با اشاره به سامانه دولت‌سنج، هدف از راه‌اندازی این سامانه را دریافت دیدگاه‌های نخبگان و دانشگاهیان دانست و افزود: تاکنون پایان‌نامه‌های متعددی بر مبنای داده‌ها و اطلاعات این سامانه تدوین شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: برای پاسخ‌گویی مؤثرتر به نیاز‌های جامعه، امکان بازطراحی شاخص‌های ارزیابی عملکرد متناسب با اقتضائات وجود دارد، هرچند چارچوب‌های اصلی و پیشین همچنان حفظ خواهد شد.

در بخش پایانی این نشست، پرداخت مبتنی بر عملکرد به عنوان یکی از برنامه‌های محوری دولت چهاردهم مورد تأکید قرار گرفت و توجه ویژه دولت وفاق ملی و شخص رئیس‌جمهور به ارتقای نظام اداری و بهبود مدیریت استان‌ها برجسته شد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: سازمان اداری استخدامی ، نظام اداری
