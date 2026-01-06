باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علیاصغر محمدپور فرمانده انتظامی جهرم بیان کرد: در پی وقوع یک فقره آتشسوزی منزل مسکونی در یکی از محلههای جهرم، بلافاصله تیمهای امدادی و انتظامی به محل اعزام شدند.
او افزود: بررسیهای اولیه نشان داد که آتشسوزی توسط خود فرد ساکن منزل و در پی مصرف مواد مخدر انجام شده است.
فرمانده انتظامی جهرم با بیان اینکه با کمک عوامل امدادی آتش خاموش شد، اظهار کرد: ماموران موفق شدند فرد مذکور که در وضعیت روحی و روانی نامطلوبی به سر میبرد و قصد خودسوزی داشت را دستگیر کنند.
سرهنگ محمدپور با اشاره به اینکه این حادثه اگرچه خساراتی به بار آورده است، اما با اقدام سریع و قاطع پلیس، از وقوع یک حادثه ناگوار جلوگیری شد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
جهرم در فاصله ۱۸۸ کیلومتری شیراز قرار دارد.
منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس