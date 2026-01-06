استاندار هرمزگان آغاز عملیات اجرایی مرکز پایش محیط زیستی استان را اقدامی اساسی برای رصد آلاینده ها و تصمیم گیری به هنگام در حوزه محیط زیست دانست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛ راضیه پودات - استاندار هرمزگان با تأکید بر اهمیت حکمرانی داده محور در مدیریت محیط زیست گفت این مرکز با آزمایشگاه های تخصصی و سامانه پایش برخط امکان رصد آلاینده ها در اکوسیستم های دریایی ساحلی و خشکی را فراهم می کند و روند بهبود کیفیت محیط زیست استان را تسریع خواهد کرد.

وی افزود توجه ویژه به صنایع پالایشی فولادی و سایر صنایع غرب بندرعباس و مخاطرات آنها دلیل اصلی ایجاد این مرکز است و پایش دقیق داده محور امکان تصمیم گیری به هنگام و علمی را در این مناطق فراهم می آورد.

آشوری تازیانی تصریح کرد داده های جمع آوری شده در این مرکز می تواند در دیپلماسی محیط زیستی با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان نقش مؤثری داشته باشد و همکاری های منطقه ای را تقویت کند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد بهره برداری از این مرکز تحت برنامه ریزی دقیق و زمان بندی مشخص نقطه عطفی در حفاظت و مدیریت محیط زیست هرمزگان باشد.

