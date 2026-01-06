باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه علمی جدید نشان داده است که برخی از ویروسهایی که ما آنها را مدرن میدانیم، هزاران سال با بشریت بودهاند و به بخشی جداییناپذیر از تاریخ تکامل ما تبدیل شدهاند.
یک تیم تحقیقاتی بینالمللی شواهد ژنتیکی را کشف کردهاند که ثابت میکند ویروسهای هرپس انسانی ۶ A و ۶ B بیش از دو هزار سال با انسانها همزیستی داشتهاند.
محققان نزدیک به ۴۰۰۰ نمونه از بقایای انسانهای باستانی از سراسر اروپا، از عصر آهن تا قرون وسطی، را تجزیه و تحلیل کردند و DNA این ویروسها را در استخوانها و دندانهای گوش داخلی یافتند.
حتی جالبتر اینکه، این مطالعه نشان داد که تقریباً ۱٪ از انسانها این ویروسها را به عنوان بخشی از ماده ژنتیکی ارثی خود حمل میکنند و ژنومهای ویروسی به طور دائم در کروموزومهای انسانی ادغام شدهاند.
این ویروسها که ۹۰٪ کودکان را آلوده میکنند و باعث بیماری روزئولا (roseola) میشوند که اغلب با تب همراه است، پس از عفونت اولیه برای تمام عمر در بدن غیرفعال میمانند. با این حال، آنچه نمونههای باستانی نشان دادند این است که برخی از گونههای ویروسی از طریق سلولهای تولید مثل از والدین به فرزندان به ارث میرسند، که یک اتفاق نادر در بین ویروسهای هرپس است.
این یافتهها که در مجله Science Advances منتشر شده است، نشان میدهد که گونههای ویروسی موجود امروزه حداقل ۱۳۰۰ سال پیش در جوامع اروپایی در گردش بودهاند. محققان همچنین در مکانهای باستانشناسی در بلژیک کشف کردند که هر دو نوع ویروسی در قرون وسطی در یک جامعه در گردش بودهاند.
این مطالعه اولین شواهد محکمی را ارائه میدهد که ویروس HHV-۶ از زمان مهاجرت انسانها از آفریقا با آنها همراه بوده است و تأیید میکند که رابطه بین انسانها و ویروسها بسیار عمیقتر از آن چیزی است که قبلاً تصور میکردیم. برخی از ویروسها صرفاً پاتوژنهای گذرا نبودند، بلکه به بخشی از میراث ژنتیکی ما تبدیل شدهاند و در طول اعصار در کنار ما تکامل یافته و با تاریخ طولانی بشر سازگار شدهاند.
منبع: Earth