باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - قرار بود هوش مصنوعی دستگاه‌های ما را پیشرفته‌تر و کارآمدتر کند، اما پیامد‌های صنعتی آن شروع به انداختن سایه طولانی بر بازار لوازم الکترونیکی مصرفی کرده است. با افزایش تقاضا برای قطعات مورد نیاز برای مدل‌های هوش مصنوعی، بخش گوشی‌های هوشمند با بحران بی‌سابقه‌ای در زنجیره تأمین رو‌به‌رو است که تهدیدی برای افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش قابل توجه در توسعه سخت‌افزار است.

بزرگترین جهش قیمت در بیش از یک ربع قرن

طبق یک گزارش جدید، بخش گوشی‌های هوشمند بزرگترین افزایش هزینه‌های تولید خود را در ۲۶ سال گذشته تجربه می‌کند که ناشی از کمبود شدید حافظه دسترسی تصادفی (RAM) است. برخلاف انتظارات مرسوم، این افزایش به دلیل تورم یا هزینه‌های حمل و نقل نیست، بلکه به دلیل رقابت شدید برای حافظه بین تولیدکنندگان تلفن و مراکز داده غول‌پیکری است که به رونق جهانی هوش مصنوعی دامن می‌زنند.

مراکز داده که مدل‌های هوش مصنوعی مولد را تغذیه می‌کنند، مقادیر زیادی تراشه حافظه مصرف می‌کنند و تولیدکنندگان تلفن را در رقابتی دیوانه‌وار برای تأمین حداقل عرضه مورد نیاز برای تولید قرار می‌دهند.

مهم‌ترین افشاگری این گزارش، چالش‌هایی است که سامسونگ پیش از عرضه گوشی بسیار مورد انتظار گلکسی S۲۶ خود با آن مواجه است. طبق برآورد‌های صنعت، این شرکت در حال بررسی کاهش ارتقاء دوربین است تا از افزایش قیمت گوشی به سطوح غیررقابتی جلوگیری کند.

این اقدام بالقوه، یک معضل دشوار را برجسته می‌کند: هزینه حافظه مورد نیاز برای اجرای ویژگی‌های هوش مصنوعی به قدری بالا رفته است که سنتی‌ترین جذابیت گوشی‌های هوشمند، به ویژه دوربین را تهدید می‌کند.

هوش مصنوعی بودجه را می‌بلعد

ویژگی‌های پیشرفته هوش مصنوعی به افزایش ظرفیت رم متکی هستند و آن را به گران‌ترین جزء در فرآیند تولید تبدیل می‌کنند. این واقعیت، شرکت‌ها را با دو انتخاب ناخوشایند رو‌به‌رو می‌کند: یا قیمت دستگاه را افزایش دهند یا در مورد کیفیت سایر اجزا مانند لنزها، باتری‌ها یا فرآیند‌های تولید مصالحه کنند.

این بحران محدود به سامسونگ نیست. شرکت‌های بزرگی مانند اپل، گوگل و شیائومی با فشار‌های مشابهی رو‌به‌رو هستند، زیرا همه آنها برای بازار حافظه محدودی که با سرعت نگران‌کننده‌ای در حال کاهش است، رقابت می‌کنند. این گزارش همچنین در مورد یک مرحله غیرمعمول بازار که به عنوان "انقباض فناوری" شناخته می‌شود، هشدار می‌دهد، جایی که مصرف‌کنندگان برای پیشرفت‌های سخت‌افزاری کمتر، همان قیمت یا بیشتر را می‌پردازند. برخلاف چرخه‌های قبلی که شاهد پیشرفت‌های سالانه قابل توجهی در عملکرد، نمایشگر‌ها و دوربین‌ها بودند، این دستاورد‌ها اکنون در معرض خطر فرسایش قرار دارند.

مصرف‌کننده‌ای که بیشترین ضرر را می‌کند

انتظار برای گوشی‌هایی مانند آیفون ۱۸ یا گلکسی S۲۶ ممکن است گزینه معقولی برای کاربرانی که دستگاه‌های قدیمی‌تر را نگه داشته‌اند، نباشد، زیرا احتمالاً با قیمت‌های بالاتر برای پیشرفت‌های جزئی و احتمالاً سازش‌های غیرمنتظره در اجزای اصلی مواجه خواهند شد.

این نگرانی‌ها برای کاربران حرفه‌ای که ویژگی‌های سخت‌افزاری مانند کیفیت دوربین و ظرفیت باتری را بر ویژگی‌های نرم‌افزاری اولویت می‌دهند، تشدید می‌شود، به خصوص که تلفن‌ها در درجه اول برای خدمت به هوش مصنوعی طراحی مجدد می‌شوند.

منبع: الیوم السابع