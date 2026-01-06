فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) گفت: ایران اسلامی امروز نیازمند همبستگی بیش از پیش فکری و عملی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علیرضا الهامی، با حضور در دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص)، بر لزوم تقویت توان رزمی تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، ایران اسلامی نیازمند همبستگی بیش از پیش فکری و عملی است تا همچون گذشته، در برابر تهدیدات دشمن ایستادگی کند.

وی با بیان اینکه دانشجویان باید با افق دید وسیع و عمیق وارد میدان‌های علمی و عملیاتی شوند، خطاب به آنها، افزود: اقدامات شما در راستای افزایش مهارت‌هایتان، نه تنها موجب ارتقاء توان رزمی شما می‌شود، بلکه اقتدار ملی ایران اسلامی را نیز بیش از گذشته، تقویت خواهد کرد. فراموش نکنید که همبستگی فکری و عملی شما دانشجویان نظامی، نقش مهمی در مقابله با تهدیدات دشمن ایفا خواهد کرد.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) در پایان بر اهمیت آمادگی و تمرین مستمر دانشجویان تاکید کرد و از دانشجویان خواست تا برای ارتقاء مهارت‌های خود، در مسیر تقویت بیش از پیش بنیه دفاعی کشور، گام بردارند.

منبع: ارتش