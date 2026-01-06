شهروند خبرنگار ما فیلمی از حضور پرندگان مهاجر در دریاچه فصلی شهرستان خنج استان فارس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اثر بارندگی‌های آذر و دی ماه سال جاری درشهرستان خنج استان فارس دریاچه فصلی خنج احیا شد. این دریاچه فصلی با ۶۰۰ کیلومترمربع وسعت، ذخیره میلیون‌ها مترمعکب آب باران یکی از زیباترین دریاچه آب شیرین جنوب فارس وکشور تبدیل شده است. ساحل سرسبز دریاچه ومهاجرت پرندگان مهاجر زمینه‌ای مناسب را برای جذب هزاران گردشگر و اطراف دریاچه فراهم کرده است. دریاچه فصلی و تالاب‌ها شهرستان خنج سالانه پذیرای هزارانپرندگان مهاجر آبزی وکنارآبری، نظیر اردک سرسبز کوچه نوک، فلامینگو، حواصیل خاکستری، پلیکان، درنا اگرت، جنگر، انواع پرندگان شکاری مانند سنقر تالابی و ساگپه و سایر پرندگان کنار آبزی است. دریاچه فصلی با ۶۰۰ کیلومتر مربع وسعت در ۵ کیلومتر شرق خنج واقع شده است.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - فارس

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.