شهروند خبرنگار ما فیلمی از حضور پرندگان مهاجر در دریاچه فصلی شهرستان خنج استان فارس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اثر بارندگی‌های آذر و دی ماه سال جاری درشهرستان خنج استان فارس دریاچه فصلی خنج احیا شد. این دریاچه فصلی با ۶۰۰ کیلومترمربع وسعت، ذخیره میلیون‌ها مترمعکب آب باران یکی از زیباترین دریاچه آب شیرین جنوب فارس وکشور تبدیل شده است. ساحل سرسبز دریاچه ومهاجرت پرندگان مهاجر زمینه‌ای مناسب را برای جذب هزاران گردشگر و اطراف دریاچه فراهم کرده است. دریاچه فصلی و تالاب‌ها شهرستان خنج سالانه پذیرای هزارانپرندگان مهاجر آبزی وکنارآبری، نظیر اردک سرسبز کوچه نوک، فلامینگو، حواصیل خاکستری، پلیکان، درنا اگرت، جنگر، انواع پرندگان شکاری مانند سنقر تالابی و ساگپه و سایر پرندگان کنار آبزی است. دریاچه فصلی با ۶۰۰ کیلومتر مربع وسعت در ۵ کیلومتر شرق خنج واقع شده است.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - فارس

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: دریاچه فصلی ، پرندگان مهاجر ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار فارس؛
نمایی از پرآب شدن دریاچه فصلی خنج با بارش باران
شهروندخبرنگار فارس؛
بارندگی‌های اخیر سد‌های خنج را سیراب کرد + فیلم
رنجش گردشگران بوستان جنگلی چیتگر از خشکسالی درختان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شور و حال دانش آموزان قمی در شب پایانی اعتکاف
گزارش ویدئویی از برگزاری مراسم معنوی اعتکاف بانوان در شهرستان صالح آباد
قابی خاطره انگیز از حضور معتکفین آران و بیدگلی در مسجدصاحب الزمان (عج)
گلایه شهروندان بابل از پل نیمه کاره کمربندی جنوبی
کارنامه سبز‌های آموزش و پرورش در انتظار مشخص شدن وضعیت استخدام
کمبود روغن در بازار دغدغه شهروندان شد
نمایی از طبیعت روستای جغدان از لنز دوربین شهروندخبرنگار
فیلمی از برف روبی مسیر مواصلاتی بانه
دریاچه فصلی خنج میزبان پرندگان فلامینگو‌ها + فیلم
آخرین اخبار
دریاچه فصلی خنج میزبان پرندگان فلامینگو‌ها + فیلم
فیلمی از برف روبی مسیر مواصلاتی بانه
کارنامه سبز‌های آموزش و پرورش در انتظار مشخص شدن وضعیت استخدام
گلایه شهروندان بابل از پل نیمه کاره کمربندی جنوبی
کمبود روغن در بازار دغدغه شهروندان شد
نمایی از طبیعت روستای جغدان از لنز دوربین شهروندخبرنگار
گزارش ویدئویی از برگزاری مراسم معنوی اعتکاف بانوان در شهرستان صالح آباد
قابی خاطره انگیز از حضور معتکفین آران و بیدگلی در مسجدصاحب الزمان (عج)
شور و حال دانش آموزان قمی در شب پایانی اعتکاف
حال و هوای آستان مقدس امامزاده هاشم بن علی (ع) آران و بیدگل در روز پایانی اعتکاف