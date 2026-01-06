معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی از پرداخت بیش از ۳هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی به متقاضیان در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - حکمت جعفری در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در سال جاری تا به امروز   ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی به استان اختصاص یافته و در حال حاضر، این تسهیلات برای تعداد ۵۳۴ نفر با مبلغ ۳هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۱۰۳ متقاضی برای دریافت تسهیلات به ارزش بیش از ۶هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال به بانک معرفی شدند.

جعفری تصریح کرد: از ابتدای امسال بیش از ۱۵۵ میلیون لیتر نفت‌گاز برای پشتیبانی از فعالیت‌های مکانیزه و جهت بکارگیری در ماشین آلات خودگردان کشاورزی از طریق سامانه سدف در استان توزیع شده است.

وی گفت: این میزان سوخت توزیعی شامل ۵۷ میلیون لیتر در بهار، ۵۷میلیون لیتر در تابستان و ۴۱میلیون لیتر در پاییز بوده است.

