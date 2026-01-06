باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک فروند جنگنده اف-۱۶ تایوانی عصر سهشنبه در سواحل شرقی جزیره سقوط کرد و عملیات جستوجو و نجات برای یافتن خلبان آغاز شد.
نیروی هوایی تایوان اعلام کرد که اف-۱۶ در حال انجام یک ماموریت آموزشی روتین بوده و خلبان آن که کاپیتان هسین معرفی شده، گمان میرود در شهرستان هوالین از هواپیما بیرون پریده باشد.
بر اساس بیانیهای که در پلتفرم فیسبوک منتشر شد، ویلیام لای چینگ-ته، رهبر تایوان به همه آژانسهای مربوطه دستور داده است که از هیچ تلاشی برای یافتن خلبان و تعیین علت حادثه دریغ نکنند.
منبع: آناتولی