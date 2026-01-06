باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - در دل نخلستان‌های سر به فلک کشیده جهرم، جایی که آفتاب، نور خود را بر نخل‌ها می‌ریزد، خرمای شاهانی مانند گوهر‌های کهربایی بر شاخه‌ها می‌درخشد. طر این خرما‌های نرم و شیرین امروز از مرز‌ها گذشته و به بازار‌های کشور‌هایی مانند هند، سومالی و کشور‌های سواحل خلیج فارس راه یافته است.

پس از برداشت، خرما‌های شاهانی با دقت در شرایط کاملاً بهداشتی بسته‌بندی شده و این محصول پیش از صادرات، به طور کامل ضدعفونی شده و گواهی‌های سلامت لازم را دریافت کرده است. وجود این گواهی‌ها مانند یک گذرنامه معتبر، راه را برای ورود این محصول ایرانی به بازار‌های جهانی باز کرده است.

رعایت استاندارد‌های تولید و بسته‌بندی، اعتماد خریداران بین‌المللی را جلب کرده و نام «خرمای شاهانی جهرم» را در جهان بر سر زبان‌ها انداخته است.

صادرات این خرما نه تنها شیرینی و سلامت را به ارمغان می‌آورد، بلکه برای باغداران، رونق و امید ایجاد می‌کند و با ارزآوری خود، به اقتصاد کشور و تنوع بخشیدن به صادرات غیرنفتی کمک می‌کند. هر بسته از این محصول، نمادی از کیفیت ایرانی و گامی برای معرفی هرچه بهتر طعم اصیل خرمای ایران به جهانیان است.

سجاد قناعتیان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم با اشاره به صادرات بیش از ۳ هزار تُن خرمای شاهانی طی ۱۵ روز گذشته به هند، اظهار کرد: این محموله پس از طی مراحل نظارتی و دریافت گواهی‌های بهداشتی، راهی مقصد شد.

او بیان کرد: خرمای شاهانی تولیدشده در باغ‌های جهرم، پس از انجام عملیات ضدعفونی و بازرسی توسط کارشناسان قرنطینه گیاهی، گواهی سلامت دریافت کرده و به صورت پلمب شده بارگیری شد. این فرآیند تضمین می‌کند که محصول عاری از آفت و بیماری به بازار جهانی عرضه شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم افزود: خرمای شاهانی جهرم علاوه بر هندوستان، به کشور‌هایی همچون سومالی و حوزه خلیج فارس نیز صادر می‌شود. این محصول که موفق به ثبت ملی شده، در بازار‌های جهانی با استقبال خوبی رو‌به‌رو است.

قناعتیان تصریح کرد: استاندارد‌های تولید و بسته‌بندی، همراه با نظارت دقیق بهداشتی، نقش مؤثری در جلب اعتماد خریداران بین‌المللی و تثبیت جایگاه خرمای شاهانی جهرم در عرصه جهانی داشته است.

صادرات موفقیت‌آمیز خرمای شاهانی جهرم به بازار‌های جهانی، الگویی روشن از هماهنگی بین کیفیت اصیل طبیعی، رعایت استاندارد‌های بهداشتی و مدیریت هدفمند تجاری را به نمایش می‌گذارد. این دستاورد، که حاصل تلاش کشاورزان، نهاد‌های نظارتی و بازرگانان است، نشان می‌دهد که با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و تضمین کیفیت، می‌توان سهم ایران را در بازار‌های بین‌المللی افزایش داد. فرآیند ضدعفونی، بسته‌بندی بهداشتی و صدور گواهی‌های معتبر، نه تنها اعتماد خریداران جهانی را جلب کرده، بلکه نام «خرمای شاهانی جهرم» را به نمادی از اطمینان و طعم اصیل تبدیل کرده است.

خرمای جهرم پیام‌آور امید و رونق برای جامعه باغداری، عاملی مؤثر در ایجاد اشتغال و ارزآوری، و گامی استوار در مسیر تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی کشور است. تثبیت جایگاه این محصول در بازار‌هایی مانند هند، سومالی و کشور‌های حاشیه خلیج فارس، زمینه را برای معرفی هرچه بیشتر دیگر محصولات ایرانی و تقویت «برند ملی» در عرصه جهانی فراهم می‌کند. آینده صادرات خرمای ایران در گام‌های بعدی، با حفظ همین انسجام و کیفیت، می‌تواند درخشان‌تر و گسترده‌تر باشد.

جهرم در فاصله ۱۸۸ کیلومتری شیراز قرار دارد.