باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم- مسعود ناصری پور رئیس مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای نوزادانی که زودتر از ۹ ماهگی متولد شده یا وزن معمولی نداشته اند غربالگری چشم انجام خواهد شد.

به گفته وی، عدم انجام غربالگری می تواند منجر به بروز اختلالات بینایی قابل توجه در نوزادان تا آخر عمر شود.



ناصری پور تاکید کرد: درمان به موقع بیماری های چشمی از بروز اختلالات بینایی پیشگیری خواهد کرد.



وی تصریح کرد: جراحی عیوب انکساری با روش های مختلف مانند لیزر های متفاوت در مراکز دولتی انجام می شود و این جراحی ها با حداقل عوارض خواهند بود.