باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت نام برای شرکت در پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی از امروز سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی آغاز شد.

داوطلبان آزمون فوق تا ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۸ دی ماه می‌توانند از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به نام‌نویسی خود اقدام کنند.

متقاضیان باید با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای آزمون، نسبت به ثبت نام و یا ویرایش در مهلت مقرر اقدام کنند. کد پیگیری پرداخت هزینه متفاوت از کد رهگیری ۱۶ رقمی ثبت نام است.

همچنین داوطلب پس از مطالعه کامل مفاد دفترچه راهنمای ثبت نام، قبل از شروع ثبت نام به دقت نمونه فرم ثبت‌نام مندرج در دفترچه راهنمای آزمون را ملاحظه کرده و اطلاعات را از قبل آماده کند. ثبت نام ترجیحاً الزاماً با دستگاه کامپیوتر (PC) و یا لپ تاپ انجام شود و از طریق گوشی تلفن همراه صورت نپذیرد.

آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مبتنی بر قوانین و مقررات موجود (بر اساس مصوبات شورای آموزش پزشکی تخصصی و قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحیه آن مصوب مجلس شورای اسلامی) مطابق مندرجات این راهنما برگزار خواهد شد.

چنانچه در نشست آتی شورای آموزش پزشکی و تخصصی و شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوبه یا دستورالعمل جدیدتری نسبت به مقررات قبلی و مرتبط با آزمون فوق وضع شود، مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.

آزمون دستیاری سال ۱۴۰۵ وزارت بهداشت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.