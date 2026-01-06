ثبت‌نام پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی از امروز سه‌شنبه ۱۶ دی ماه آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت نام برای شرکت در پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی از امروز سه شنبه ۱۶ دی ماه  ۱۴۰۴ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی آغاز شد.

داوطلبان آزمون فوق تا ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۸ دی ماه می‌توانند از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به نام‌نویسی خود اقدام کنند.

متقاضیان باید با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای آزمون، نسبت به ثبت نام و یا ویرایش در مهلت مقرر اقدام کنند. کد پیگیری پرداخت هزینه متفاوت از کد رهگیری ۱۶ رقمی ثبت نام است.

همچنین داوطلب پس از مطالعه کامل مفاد دفترچه راهنمای ثبت نام، قبل از شروع ثبت نام به دقت نمونه فرم ثبت‌نام مندرج در دفترچه راهنمای آزمون را ملاحظه کرده و اطلاعات را از قبل آماده کند. ثبت نام ترجیحاً الزاماً با دستگاه کامپیوتر (PC) و یا لپ تاپ انجام شود و از طریق گوشی تلفن همراه صورت نپذیرد.

آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مبتنی بر قوانین و مقررات موجود (بر اساس مصوبات شورای آموزش پزشکی تخصصی و قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحیه آن مصوب مجلس شورای اسلامی) مطابق مندرجات این راهنما برگزار خواهد شد.

چنانچه در نشست آتی شورای آموزش پزشکی و تخصصی و شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوبه یا دستورالعمل جدیدتری نسبت به مقررات قبلی و مرتبط با آزمون فوق وضع شود، مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.

آزمون دستیاری سال ۱۴۰۵ وزارت بهداشت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

برچسب ها: آزمون دستیاری ، دستیاری تخصصی
خبرهای مرتبط
فرصت ثبت نام در آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی ۲۴ ساعت تمدید شد
نتایج تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری اعلام شد
مهلت ثبت‌نام دوره دستیاری آموزشی دانشگاه آزاد تمدید شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مدارس امن‌تر می‌شوند؛ ممنوعیت صریح تنبیه بدنی دانش‌آموزان
رصد لحظه‌ای ماهواره‌های ایرانی
دو هزار سهمیه جذب بدون استفاده در وزارت علوم
امتحانات پایان نیمسال اول دانشگاه‌ها حضوری برگزار می‌شود
اگر خورشید ناگهان منفجر شود چه اتفاقی می‌افتد؟
قرص لاغری «مانجارو» فاقد مجوز است
پوشش تحصیلی پیش‌دبستانی به بیش از ۶۲ درصد رسید
وزیر علوم: دانشگاه‌ها به پایگاه گفت‌وگوی آزاد دانشجویان تبدیل شود
تدوین ۲۵۲ سرفصل آموزشی برای موسسان و مربیان
ویژگی‌های کلیدی اولین به‌روزرسانی تلگرام در سال ۲۰۲۶
آخرین اخبار
ثبت‌نام آزمون دستیاری آغاز شد
علت جهش قیمت گوشی‌های هوشمند به طرز بی سابقه چیست؟
کشف هیجان انگیز دانشمندان در مورد ویروس‌هایی که ۹۰٪ کودکان را آلوده می‌کنند
اگر خورشید ناگهان منفجر شود چه اتفاقی می‌افتد؟
ویژگی‌های کلیدی اولین به‌روزرسانی تلگرام در سال ۲۰۲۶
هشدار یک مطالعه؛ قطع مصرف اوزمپیک در دوران بارداری ممکن است مادر و نوزاد را به خطر بیندازد
سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری برای جهش اقتصاد دیجیتال
تدوین ۲۵۲ سرفصل آموزشی برای موسسان و مربیان
وزیر علوم: دانشگاه‌ها به پایگاه گفت‌وگوی آزاد دانشجویان تبدیل شود
امتحانات پایان نیمسال اول دانشگاه‌ها حضوری برگزار می‌شود
پوشش تحصیلی پیش‌دبستانی به بیش از ۶۲ درصد رسید
دو هزار سهمیه جذب بدون استفاده در وزارت علوم
قرص لاغری «مانجارو» فاقد مجوز است
رصد لحظه‌ای ماهواره‌های ایرانی
مدارس امن‌تر می‌شوند؛ ممنوعیت صریح تنبیه بدنی دانش‌آموزان
دستور وزیر بهداشت برای پیگیری موضوع بیمارستان ایلام 
وضعیت امتحانات پایان ترم دانشجویان تعیین تکلیف شد
آیا دانشمندان می‌توانند حیات فرازمینی را بدون دانستن شکل ظاهری آن تشخیص دهند؟
ایجاد ۱۸۰ پایگاه عملیاتی و ۱۶۷۷ پست سازمانی جدید در اورژانس تهران