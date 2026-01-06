باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سخنگوی کمیسیون اروپا، آنیتا هایپر در یک جلسه توجیهی در بروکسل گفت: اتحادیه اروپا مشروعیت دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا را به رسمیت نمی‌شناسد، همانطور که مشروعیت نیکولاس مادورو را به رسمیت نشناخت، اما "تعامل هدفمند" با مقامات جمهوری را حفظ خواهد کرد.

دلسی رودریگز به تازگی به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا سوگند یاد کرده است.

هایپر افزود: «اگرچه ما مشروعیت رئیس جمهور مادورو و همچنین مشروعیت دلسی رودریگز را به رسمیت نشناخته‌ایم، اما برای حفظ منافع خود، تعامل هدفمند با مقامات ونزوئلا را حفظ خواهیم کرد.»

منبع: تاس