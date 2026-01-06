باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز سهشنبه خود از "یک شاهکار نظامی شگفتانگیز" در ونزوئلا تمجید کرد و ادعا کرد که بسیاری کشته شدهاند، حتی با اینکه "آنها میدانستند که ما میآئیم. "
ترامپ در سخنرانی خود در جمع اعضای جمهوریخواه مجلس نمایندگان گفت: "هیچ کس کشته نشد لی در سوی دیگر افراد زیادی کشته شدند. متأسفانه، من این را میگویم، سربازان - کوباییها، عمدتاً کوباییها - اما بسیاری، بسیاری کشته شدند؛ و آنها میدانستند که ما میآئیم و از آنها محافظت میشد."
رئیس جمهور ایالات متحده خاطرنشان کرد که برق ونزوئلا قطع شده بود و ادعا کرد که این لحظهای بود که "آنها میدانستند مشکلی وجود دارد. " او افزود که ارتش ایالات متحده به این ترتیب "کمی آنها را غافلگیر کرد" و این عملیات را "از نظر تاکتیکی درخشان" ستود.
منبع: رویترز