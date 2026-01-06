۳ نمایشگاه تخصصی معدن و صنایع معدنی، بتن آماده و ماشین آلات راهسازی در شیراز افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - دوازدهمین نمایشگاه تخصصی معدن، صنایع معدنی و ماشین‌آلات راهسازی همزمان با دومین نمایشگاه تخصصی بتن آماده، با حضور مسئولان استانی و جمعی از روسای دستگاههای اجرایی، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، در شیراز آغاز به کار کرد.

آیین افتتاح دوازدهمین نمایشگاه تخصصی معدن، صنایع معدنی، زمین‌شناسی و ماشین‌آلات راهسازی و همچنین دومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، بتن آماده، قطعات بتنی، سیمان و صنایع وابسته، روز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه با حضور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس و سایر مسولین ذی ربط برگزار شد.

این نمایشگاه از امروز تا ۱۹ دی‌ماه، همه‌روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس پذیرای علاقه‌مندان و فعالان این حوزه است.

کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، در این آیین با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، گفت: نمایشگاه‌های حوزه معدن و صنایع معدنی نقش مؤثری در معرفی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری این بخش ایفا می‌کنند.

او افزود: استان فارس با برخورداری از ذخایر متنوع معدنی و حضور فعالان توانمند، جایگاه ویژه‌ای در توسعه زنجیره معدن و صنایع وابسته دارد.

مجرب همچنین این نمایشگاه را فرصتی مناسب برای تبادل دانش فنی، انتقال فناوری‌های نوین و ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های صنعتی دانست و تأکید کرد: اداره کل صمت فارس از طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در این حوزه حمایت می‌کند و برگزاری چنین رویدادهایی را گامی مؤثر در مسیر رونق تولید، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار استان می‌داند.