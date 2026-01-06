باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در همایش سراسری کارگزاران گزینش سراسر کشور با اشاره به وظیفه کارگزاران دولت برای خدمت به مردم، اظهار کرد: کاری کنیم که مردم نسبت به نظام و انقلاب خوشبین باشند. چطور ممکن است در دانشگاه، دانشجویان نسبت به ما و انقلاب معترض باشند و بعد ما با دانشجو برخورد کنیم؟
وی با طرح با این پرسش چرا به خودمان بازنمیگردیم و عیب خود را نمیبینیم؟ یادآور شد: چرا تنها از طرف مقابل عیبجویی میکنیم؟ این ما هستیم که دانشجویان و محصلان را تربیت کردهایم. مقصر ما هستیم، نه دانشجویان و مردم.
رئیسجمهوری با تاکید بر ضرورت اصلاح عملکردها، ادامه داد: باید به نتیجه کارهایمان توجه داشته باشیم و ببینیم آیا راه امام راحل را میرویم یا برخلاف آن عمل میکنیم؟
پزشکیان با بیان اینکه عملکرد مسئولان قضاوت مردم را شکل میدهد، یادآور شد: باید عملکرد و رفتار خود را اصلاح کنیم و نشان دهیم که در مسیر و سیره امام راحل حرکت میکنیم وگرنه اینکه دائم تکرار کنیم عاشق امام راحل هستیم اما از مسیر و راه امام راحل فاصله بگیریم، فایدهای ندارد.
وی گفت: خدمتگزاری به مردم و گشودن گره از کارشان وظیفه دولت است. برای رفع نارضایتیها باید مسئولان به خود، اداره و دانشگاهشان بازگردند. کسانی که در این بخشها هستند را ما انتخاب و گزینش کردیم. معلمان و استادان را ما گزینش کردیم و حال پرسش این است چرا خروجی سیستم چنین شده؟
رئیسجمهوری یادآور شد: درِ خانه امام راحل حتی به روی ناسزاگویان باز بود و از آنان دلجویی میکرد. حکومت علی(ع) حکومتی بود که خود را در معرض قضاوت میگذاشت، به دادگاه میرفت و وقتی دلیل نداشت، حکم را میپذیرفت. آیا ما میتوانیم چنین عمل کنیم؟ آیا مسیر ما مسیر ایشان است؟