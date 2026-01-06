مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از امشب تا پایان هفته جوی آرام در غالب مناطق کشور حاکم بوده و در شهر‌های صنعتی و پر جمعیت با افزایش غلظت آلاینده‌های جوی مواجه خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:  از امشب تا پایان هفته جوی آرام در غالب مناطق کشور حاکم بوده و در شهر‌های صنعتی و پر جمعیت با افزایش غلظت آلاینده‌های جوی مواجه خواهیم بود.

وی افزود:از اواخر وقت جمعه سامانه بارشی وارد کشور شده و ابتدا در استان‌های واقع در شمال غرب و در روز شنبه در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و جنوب کشور سبب بارش برف و باران وزش باد شدید موقت و در استان‌های جنوبی موجب رعد و برق خواهد شد.

او بیان کرد:امشب آسمان تهران صاف تا کمی ابری و غبارآلود است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۱۰ و کمینه دمای آن به ۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
بارندگی در بیشتر مناطق کشور
بازگشت آلودگی هوا به کلان شهر‌ها
افزایش محسوس دمای هوا در نوار شمالی کشور از ۱۴ دی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توضیح جهاد کشاورزی درباره یارانه یک میلیون تومانی
دور جدید ثبت نام نهضت ملی مسکن آغار شد+ فیلم
تک‌نرخی شدن ارز؛ کلید اصلاحات اقتصادی و ضرورت حمایت از دهک‌های پایین
صادرات تخم مرغ از سرگرفته شد
پرداخت کالابرگ به مردم پایان رانت‌خواری خواهد بود
اضافه شدن ۱۴۶ صندلی به ناوگان هوایی کشور/ یک فروند هواپیما بعد از چک سنگین به چرخه پروازی برگشت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴
تنوع‌بخشی به سبد مسکن و مسکن استیجاری در اولویت است
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با استفاده از بخاری های راندمان بالا
نگرانی برای تامین مرغ ایام ماه رمضان و نوروز نداریم/ارز ترجیحی گندم حذف نشده است
آخرین اخبار
شفافیت بازار برق با کاهش خرید و فروش دولتی محقق می‌شود
ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و مدیران بر اساس برنامه عملیاتی انجام خواهد شد
دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی منصوب شد
آمادگی کامل اتاق‌های سه‌گانه برای همراهی با دولت در ساماندهی پایدار چالش‌های اقتصادی
۳۰ میلیون دلار مازادِ عرضه، در اولین روز کاری بازار یکپارچه ارزی
حفظ سرمایه دامی و افزایش بهره‌وری اولویت اصلی کشور است
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۶ دی ماه
مقررارت جدید خرید و فروش ارز به زودی ابلاغ می‌شود
کمبودی در عرضه روغن نداریم/ توزیع ۱۱۰۰ تن روغن در سطح کشور +فیلم
تک‌نرخی شدن ارز؛ کلید اصلاحات اقتصادی و ضرورت حمایت از دهک‌های پایین
نصب ۱۴۰ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف برق استان تهران+ فیلم
صادرات تخم مرغ از سرگرفته شد
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۵ هزارتومان رسید+ فیلم
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با استفاده از بخاری های راندمان بالا
پرداخت یارانه نقدی یا کالایی ضرورتی برای اصلاح ساختار معیوب اقتصاد
۲۱ کشتی کالای اساسی در بندر چابهار تخلیه شد
تنوع‌بخشی به سبد مسکن و مسکن استیجاری در اولویت است
اضافه شدن ۱۴۶ صندلی به ناوگان هوایی کشور/ یک فروند هواپیما بعد از چک سنگین به چرخه پروازی برگشت
جهش ۱۱۱ هزار واحدی شاخص بورس
تامین سرمایه در گردش به فوریت باید پیگیری شود+فیلم
کاهش ۵ درصدی مصرف گاز خانگی افزایش تولید فولاد را فراهم میکند
شرایط برای هرس درختان مثمر و غیرمثمر فراهم است
میزان مصرف گاز به ۶۶۳ میلیون متر مکعب رسید
قیمت نهاده‌های دامی ۳ برابر افزایش یافت
میزان آورده متقاضیان در دور جدید ثبت نام نهضت ملی مشخص شد/ فقط زمین به متقاضیان می‌دهیم + فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴
دستور رئیس‌جمهور به مقامات سیاسی برای فعال‌تر شدن موضوع حق‌آبه هیرمند
توضیح جهاد کشاورزی درباره یارانه یک میلیون تومانی
سازوکار گواهی صرفه‌جویی آب در حال فراهم شدن است/ پروژه شیرین‌سازی آب دریا در حال مطالعه+ فیلم
نگرانی برای تامین مرغ ایام ماه رمضان و نوروز نداریم/ارز ترجیحی گندم حذف نشده است