باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: از امشب تا پایان هفته جوی آرام در غالب مناطق کشور حاکم بوده و در شهرهای صنعتی و پر جمعیت با افزایش غلظت آلایندههای جوی مواجه خواهیم بود.
وی افزود:از اواخر وقت جمعه سامانه بارشی وارد کشور شده و ابتدا در استانهای واقع در شمال غرب و در روز شنبه در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و جنوب کشور سبب بارش برف و باران وزش باد شدید موقت و در استانهای جنوبی موجب رعد و برق خواهد شد.
او بیان کرد:امشب آسمان تهران صاف تا کمی ابری و غبارآلود است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۱۰ و کمینه دمای آن به ۲ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.