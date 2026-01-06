دولت ترامپ، اسرائیل و سوریه را برای دستیابی به توافقی که امنیت مرزی را تثبیت کند، تحت فشار قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کانال تلویزیونی N۱۲ به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد که در جریان آخرین دور مذاکرات اسرائیل و سوریه تحت نظارت ایالات متحده در پاریس، اسرائیل و سوریه توافق کردند که گام‌هایی برای ایجاد اعتماد و دستیابی به یک توافقنامه امنیتی بردارند.

این کانال به نقل از منبع خود گفت: "طرفین تمایل خود را برای دستیابی به یک توافقنامه امنیتی مطابق با دیدگاه [دونالد ترامپ] رئیس جمهور ایالات متحده ابراز کردند. "

به گزارش N۱۲، نمایندگان دو طرف توافق کردند که سرعت مذاکرات را با هدف دستیابی به یک توافقنامه امنیتی افزایش دهند، جلسات مکرر برگزار کنند و گام‌هایی برای ایجاد اعتماد بردارند.

همانطور که این کانال گزارش داد، طرف اسرائیلی در مذاکرات پاریس توسط یخیل لیتر، سفیر اسرائیل در واشنگتن، به عنوان رئیس هیئت اسرائیلی، رومن گافمن، دبیر نظامی نخست وزیر و گیل رایش، رئیس موقت شورای امنیت داخلی اسرائیل نمایندگی می‌شد.

به گزارش N۱۲، نمایندگان طرف آمریکایی تام باراک، نماینده ویژه ایالات متحده در امور سوریه، استیو ویتکاف، فرستادگان رئیس جمهور ایالات متحده و جرد کوشنر بودند.

به گفته این کانال، نمایندگان طرف سوری نیز اسعد حسن الشیبانی، رئیس دولت انتقالی این کشور و حسین السلام، رئیس سرویس اطلاعات عمومی بودند.

دولت ترامپ در حال فشار بر اسرائیل و سوریه برای دستیابی به توافقی است که امنیت مرزی را تثبیت کند و می‌تواند اولین گام برای عادی‌سازی روابط بین دو طرف در آینده باشد. با این حال، به گزارش N۱۲، مذاکرات حدود دو ماه پیش به دلیل اختلافات بین طرفین و استعفای ران درمر، رئیس هیئت اسرائیلی، متوقف شد. مذاکرات پس از توافق حاصل شده در دیدار رئیس جمهور ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در فلوریدا در پایان سال ۲۰۲۵ از سر گرفته شد.

پیش از این، روزنامه الشرق الاوسط گزارش داده بود که دولت ترامپ در حال فشار آوردن به اسرائیل و سوریه برای امضای پیمان عدم تجاوز است که راه را برای عادی سازی روابط دوجانبه پس از یک دوره طولانی خصومت هموار می‌کند. واشنگتن اصرار دارد که سوریه به پیمان ابراهیم که در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۱ با میانجیگری ایالات متحده بین گروهی از کشور‌های عربی و اسرائیل منعقد شد، بپیوندد.

