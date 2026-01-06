دولت ترامپ، اسرائیل و سوریه را برای دستیابی به توافقی که امنیت مرزی را تثبیت کند، تحت فشار قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کانال تلویزیونی N۱۲ به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد که در جریان آخرین دور مذاکرات اسرائیل و سوریه تحت نظارت ایالات متحده در پاریس، اسرائیل و سوریه توافق کردند که گام‌هایی برای ایجاد اعتماد و دستیابی به یک توافقنامه امنیتی بردارند.

این کانال به نقل از منبع خود گفت: "طرفین تمایل خود را برای دستیابی به یک توافقنامه امنیتی مطابق با دیدگاه [دونالد ترامپ] رئیس جمهور ایالات متحده ابراز کردند. "

به گزارش N۱۲، نمایندگان دو طرف توافق کردند که سرعت مذاکرات را با هدف دستیابی به یک توافقنامه امنیتی افزایش دهند، جلسات مکرر برگزار کنند و گام‌هایی برای ایجاد اعتماد بردارند.

همانطور که این کانال گزارش داد، طرف اسرائیلی در مذاکرات پاریس توسط یخیل لیتر، سفیر اسرائیل در واشنگتن، به عنوان رئیس هیئت اسرائیلی، رومن گافمن، دبیر نظامی نخست وزیر و گیل رایش، رئیس موقت شورای امنیت داخلی اسرائیل نمایندگی می‌شد.

به گزارش N۱۲، نمایندگان طرف آمریکایی تام باراک، نماینده ویژه ایالات متحده در امور سوریه، استیو ویتکاف، فرستادگان رئیس جمهور ایالات متحده و جرد کوشنر بودند.

به گفته این کانال، نمایندگان طرف سوری نیز اسعد حسن الشیبانی، رئیس دولت انتقالی این کشور و حسین السلام، رئیس سرویس اطلاعات عمومی بودند.

دولت ترامپ در حال فشار بر اسرائیل و سوریه برای دستیابی به توافقی است که امنیت مرزی را تثبیت کند و می‌تواند اولین گام برای عادی‌سازی روابط بین دو طرف در آینده باشد. با این حال، به گزارش N۱۲، مذاکرات حدود دو ماه پیش به دلیل اختلافات بین طرفین و استعفای ران درمر، رئیس هیئت اسرائیلی، متوقف شد. مذاکرات پس از توافق حاصل شده در دیدار رئیس جمهور ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در فلوریدا در پایان سال ۲۰۲۵ از سر گرفته شد.

پیش از این، روزنامه الشرق الاوسط گزارش داده بود که دولت ترامپ در حال فشار آوردن به اسرائیل و سوریه برای امضای پیمان عدم تجاوز است که راه را برای عادی سازی روابط دوجانبه پس از یک دوره طولانی خصومت هموار می‌کند. واشنگتن اصرار دارد که سوریه به پیمان ابراهیم که در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۱ با میانجیگری ایالات متحده بین گروهی از کشور‌های عربی و اسرائیل منعقد شد، بپیوندد.

منبع: تاس

برچسب ها: تحولات سوریه ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
۴ کشته در درگیری‌ دولت موقت سوریه و نیرو‌های کُرد در حلب
بی‌میلی نتانیاهو به مذاکره با الجولانی
شکست مذاکرات دمشق با قسد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار دانمارک به ترامپ: طمع به گرینلند پایان ناتوست
«کارتل خورشید»؛ بهانه ترامپ برای حمله به ونزوئلا دروغ از آب درآمد
افزایش قیمت طلای جهانی در سایه بحران ونزوئلا
جمع‌آوری شیرخشک‌های «سمی» نستله از بازار اروپا
مادورو به نمادی مانند فیدل و چه‌گوارا تبدیل خواهد شد
قطر: با تهران و واشنگتن در تماس هستیم
بازی خطرناک اسرائیل در شاخ آفریقا با سفر وزیر خارجه این رژیم به سومالی‌لند
سازمان ملل: عملیات آمریکا در ونزوئلا اصل بنیادین حقوق بین‌الملل را تضعیف کرد
رئیس پنتاگون: حدود ۲۰۰ سرباز آمریکایی برای ربایش مادورو وارد کاراکاس شدند 
واشنگتن می‌خواهد کاراکاس صادرات نفت به «دشمنان آمریکا» را متوقف کند 
آخرین اخبار
۵۵ سرباز کوبایی و ونزوئلایی در جریان عملیات آمریکا کشته شده‌اند
اسرائیل و سوریه توافق کردند مذاکرات در مورد توافقنامه امنیتی را تسریع کنند
ترامپ: آنها می‌دانستند که ما به ونزوئلا می‌رویم
اتحادیه اروپا مشروعیت رئیس جمهور موقت ونزوئلا را به رسمیت نمی‌شناسد
سقوط یک فروند اف-۱۶ تایوانی در سواحل شرقی جزیره
سومالی سفر وزیر خارجه اسرائیل به سومالی‌لند را محکوم کرد
۴ کشته در درگیری‌ دولت موقت سوریه و نیرو‌های کُرد در حلب
اروپا خطاب به ترامپ: گرینلند متعلق به مردمش است
اعتراف سندرز: نفت ونزوئلا برای شرکت‌های آمریکایی نیست
هشدار دانمارک به ترامپ: طمع به گرینلند پایان ناتوست
بازی خطرناک اسرائیل در شاخ آفریقا با سفر وزیر خارجه این رژیم به سومالی‌لند
سازمان ملل: عملیات آمریکا در ونزوئلا اصل بنیادین حقوق بین‌الملل را تضعیف کرد
قطر: با تهران و واشنگتن در تماس هستیم
جمع‌آوری شیرخشک‌های «سمی» نستله از بازار اروپا
سکوت در برابر حمله آمریکا به ونزوئلا، اعتبار بلوک را خدشه‌دار کرد
انفجار گاز یک کشته در شهر غربی روسیه بر جای گذاشت 
بی‌میلی نتانیاهو به مذاکره با الجولانی
انحصار سلاح در دولت، موضع ثابت مقاومت عراق از سال ۲۰۱۷
روسیه ۳۶۰ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد 
اسرائیل ممنوعیت دسترسی رسانه‌ها به غزه را حفظ می‌کند
«کارتل خورشید»؛ بهانه ترامپ برای حمله به ونزوئلا دروغ از آب درآمد
تجاوز به ونزوئلا؛ تیر خلاص آمریکا به نظم تک‌قطبی جهان
ناوگان تانکرهای نفتی تحریم شده از ونزوئلا خارج می شوند
کلمبیا: همکاری با آمریکا در مبارزه با مواد مخدر ادامه دارد
پاسخ منفی باکو برای اعزام نیرو به غزه
عجز اروپا در برابر قلدری ترامپ برای گرینلند
تخلیه دادگاه عالی آریزونا پس از کشف بسته انفجاری
واشنگتن می‌خواهد کاراکاس صادرات نفت به «دشمنان آمریکا» را متوقف کند 
مادورو به نمادی مانند فیدل و چه‌گوارا تبدیل خواهد شد
عذرخواهی کامبوج از تایلند: اشتباهی شلیک کردیم!