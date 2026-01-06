سفیر ایران در بغداد امروز (سه‌شنبه) پیام سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را به وزیر خارجه عراق ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدکاظم آل صادق سفیر ایران در بغداد امروز (سه‌شنبه) در دیدار با فواد حسین وزیر خارجه عراق پیام سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را به وی ابلاغ کرد.

منبع: وزارت امور خارجه

برچسب ها: وزیر امور خارجه ، عراق
خبرهای مرتبط
تاکید ایران و برزیل بر حمایت از حقوق بین‌الملل و اصول منشور ملل متحد
تأکید عراقچی بر ضرورت بهره‌گیری از دیپلماسی فعال در رابطه با نیوزلند
تاکید وزیران امور خارجه ایران و کوبا بر ضرورت تقویت همکاری‌های دوجانبه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستگیری مادورو در خواب توسط آمریکا دلیل بر قدرت نیست/ اگر ترامپ غلطی بکند، تمام سربازان و منافعش در تیررس ما است
فرمانده قرارگاه مشترک خاتم الانبیا (ص): ایران نیازمند همبستگی فکری و عملی است
رونمایی و افتتاح از اینورتر خورشیدی ۲۵۰ کیلو وات و آزمایشگاه مرجع اینورتر‌های خورشیدی
هشدار دبیرخانه شورای دفاع: تداوم رفتار خصمانه، پاسخ قاطع خواهد داشت
کسانی که جهان را به صحنه قتل و غارت تبدیل کرده‌اند، امروز ژست انسان دوستی می‌گیرند
خطیب زاده: تحریم‌ها جنگ تمام عیار علیه ایران است
پزشکیان: چرا با دانشجوی معترض برخورد می‌کنیم؟
امیر سرتیپ اکرمی نیا سخنگوی ارتش شد
تمرکز امسال دیوان محاسبات بر حسابرسی منابع است
اعلام وصول ۴ سوال از وزرای کار و آموزش و پرورش در مجلس
آخرین اخبار
ابلاغ نامه عراقچی به فواد حسین
پزشکیان: چرا با دانشجوی معترض برخورد می‌کنیم؟
ضرورت اطلاع‌رسانی رسانه ملی درباره نحوه برگزاری انتخابات الکترونیکی شورا‌ها
برگزاری جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا
درخواست رسیدگی فوری اتحادیه بین‌المجالس جهانی به بازداشت همسر مادورو
تأکید عراقچی بر ضرورت بهره‌گیری از دیپلماسی فعال در رابطه با نیوزلند
فرمانده قرارگاه مشترک خاتم الانبیا (ص): ایران نیازمند همبستگی فکری و عملی است
محکومیت تجاوز‌های نظامی مکرر رژیم صهیونیستی علیه لبنان
ابلاغ قانون الزام و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی
رونمایی و افتتاح از اینورتر خورشیدی ۲۵۰ کیلو وات و آزمایشگاه مرجع اینورتر‌های خورشیدی
خطیب زاده: تحریم‌ها جنگ تمام عیار علیه ایران است
هشدار دبیرخانه شورای دفاع: تداوم رفتار خصمانه، پاسخ قاطع خواهد داشت
اعلام وصول ۴ سوال از وزرای کار و آموزش و پرورش در مجلس
نحوه ثبت‌نام داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری اعلام شد
امیر سرتیپ اکرمی نیا سخنگوی ارتش شد
کسانی که جهان را به صحنه قتل و غارت تبدیل کرده‌اند، امروز ژست انسان دوستی می‌گیرند
دبیر هیئت گزینش کشور: بیش از ۱۰۰ هزار پرونده را با چشم‌پوشی تأیید کرده‌ایم
تمرکز امسال دیوان محاسبات بر حسابرسی منابع است
قالیباف میلاد عیسی مسیح را تبریک گفت
دستگیری مادورو در خواب توسط آمریکا دلیل بر قدرت نیست/ اگر ترامپ غلطی بکند، تمام سربازان و منافعش در تیررس ما است
قانع شدن نماینده سوال‌کننده از وزیر اقتصاد
منابع اشتغالزایی به‌صورت مساوی بین استان‌ها توزیع شده است
تاکید وزیران امور خارجه ایران و کوبا بر ضرورت تقویت همکاری‌های دوجانبه
حضور وزیر اقتصاد در مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۶ دی
دولت باید برای وام ازدواج و قانون جوانی جمعیت برنامه مشخصی ارائه دهد
تاکید ایران و برزیل بر حمایت از حقوق بین‌الملل و اصول منشور ملل متحد
ربایش مادورو و همسرش نقض حقوق بین‌الملل است/ ریاکاری آمریکا در حمایت از مردم ایران
دستور پزشکیان برای بررسی جامع ناآرامی‌های استان ایلام