\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f\u06a9\u0627\u0638\u0645 \u0622\u0644 \u0635\u0627\u062f\u0642 \u0633\u0641\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u063a\u062f\u0627\u062f \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 (\u0633\u0647\u200c\u0634\u0646\u0628\u0647) \u062f\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0627 \u0641\u0648\u0627\u062f \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u067e\u06cc\u0627\u0645 \u0633\u06cc\u062f \u0639\u0628\u0627\u0633 \u0639\u0631\u0627\u0642\u0686\u06cc \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0648\u06cc \u0627\u0628\u0644\u0627\u063a \u06a9\u0631\u062f.\n\u0645\u0646\u0628\u0639: \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0627\u0645\u0648\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647