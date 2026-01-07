باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - جعفر پورکبگانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره بودجه ۱۴۰۵ گفت: بنده چه به کلیات بودجه ۱۴۰۴ و چه به کلیات بودجه ۱۴۰۵ رای ندادم چون من مشکلات را میدیدم. بودجههای گذشته ما نیز همین مشکلات را داشتند. بودجهای که نه به خلق ثروت توجه دارد، نه نگاه درستی به اصل ۴۴ قانون اساسی دارد و نه برنامه هفتم را بهدرستی مدنظر قرار داده است و اگر این دو موضوع بهخوبی دیده میشد، من به آن رای میدادم.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس بیان کرد: همکاران بنده به هر حال نگاهشان برای من قابل احترام است؛ اینکه میگویند ما در جزئیات میآییم و آن را حل میکنیم، اما واقعیت این است که مشکل در جزئیات حل نمیشود. اگر شاسیِ موضوع خراب و پیچیده باشد، موج داشته باشد و دچار اشکال اساسی باشد، قطعبه یقین اتاقی که میخواهید برای آن پیشبینی کنید، نمیتواند راهگشا باشد.
این نماینده مجلس میگوید من این بودجه را دارای مشکلات اساسی میبینم. امروز رای آورد، اما من میدانم که همکاران من در آیندهای نهچندان دور با نارضایتی موکلان خود روبهرو خواهند شد و باید پاسخگو باشند. من میدانم که این بودجه بسیار غیرکارشناسی است و نادیده گرفتن اسناد بالادستی، یعنی برنامه هفتم و اصل ۴۴، بهوضوح در آن دیده میشود و در آیندهای نزدیک فشار مضاعف بر گرده مردم را خواهیم بود.
پورکبگانی تصریح کرد: مگر جزئیات بودجه تا چه اندازه میتواند اثرگذار باشد؟، بهعنوان مثال اگر بتنکاری یک خودرو را بدون تغییر انجام دهیم، این کار نمیتواند اصل موضوع را تغییر دهد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: در این قضیه، به عرض میرسانم که تورم بیش از گذشته رقم خواهد خورد؛ شک نکنید. نارضایتی مردم نیز دوچندان خواهد شد، چون نگاه دولت این نیست که آنچه کارشناسی است دنبال شود. نگاه این است که آقای پورمحمدی که چالش اصلی امروز ما است نه عدالت را توانسته در دستگاه خود محقق کند و نه وظیفه اصلیاش را توانسته بهدرستی انجام دهد.