باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ اجلاسیه ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید «حاج قاسم سلیمانی» که به‌عنوان برنامه پایانی هفته مقاومت و با هدف گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها برگزار می‌شود، از ساعت ۱۸ در مصلی امام علی علیه‌السلام کرمان آغاز خواهد شد.

این مراسم با محوریت تبیین مکتب شهید سلیمانی، بازخوانی ابعاد شخصیتی و نقش تاریخی این شهید والامقام در تقویت هویت ملی، انقلابی و مقاومت اسلامی برگزار می‌شود و سخنرانی جمعی از فرماندهان، مسئولان کشوری و استانی از بخش‌های اصلی آن خواهد بود.

اجلاسیه ششمین سالگرد شهادت شهید سلیمانی، نقطه اوج برنامه‌هایی است که از روز‌های گذشته در قالب آیین‌ها و مراسم مردمی، فرهنگی و راهپیمایی‌های گسترده در کرمان و سایر نقاط کشور برگزار شده و جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم با مکتب سردار دل‌ها را به نمایش می‌گذارد.