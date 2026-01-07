باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - غلامحسین زارعی دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره شیوه جدید پرداخت یارانه گفت: قبلا یارانه در بودجه به این شکل دیده می‌شد که دولت آن را به ابتدای حلقه تولید پرداخت می‌کرد؛ یعنی یارانه به واسطه‌ها داده می‌شد و در نهایت، در جاهایی هزینه می‌شد که متأسفانه موجب شکل‌گیری دلالی، رانت شد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس اظهار کرد: اکنون دولت بنا دارد با توجه به پیشنهاداتی که مطرح است یارانه را به انتهای حلقه، یعنی مصرف‌کننده واقعی پرداخت کند؛ به این معنا که یارانه مستقیماً به حساب افراد واریز شود نه اینکه ارز ترجیحی حذف شود بلکه معادل ریالی ارز ترجیحی باید به حساب مصرف‌کننده واقعی واریز شود.

این نماینده مجلس می‌گوید میزان ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ حدود هشت و هشت‌دهم میلیارد دلار است. در کنار آن، واردات بنزین و برخی کالاهای دیگر را نیز داریم. به نظر من علاوه بر این موارد، هزینه‌های پنهانی نیز وجود دارد که منظورم همان یارانه‌های پنهانی است که دولت در حال پرداخت آن‌هاست و مجموع این موارد، سقفی بالاتر از ارقام اعلام‌شده را شامل می‌شود.

زارعی اضافه کرد: امیدوارم دولت بتواند در اجرای این سیاست موفق عمل کند؛ ما نیز کمک کنیم و مردم هم همراهی داشته باشند تا بتوانیم یارانه را به انتهای حلقه که مصرف‌کننده واقعی است، پرداخت کنیم.

دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: به نظر من، این سیاست می‌تواند در بخشی از مسیر، به کنترل تورم کمک کند. ما تاکنون نتوانسته‌ایم تورم را کنترل کنیم، اما این سیاست می‌تواند در یک بازه و دامنه مشخص، تورم را متوقف یا کنترل کند و قیمت‌ها را واقعی کند.