دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید دولت بنا دارد با توجه به پیشنهاداتی که مطرح است یارانه را به انتهای حلقه، یعنی مصرف‌کننده واقعی پرداخت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - غلامحسین زارعی دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره شیوه جدید پرداخت یارانه گفت: قبلا یارانه در بودجه به این شکل دیده می‌شد که دولت آن را به ابتدای حلقه تولید پرداخت می‌کرد؛ یعنی یارانه به واسطه‌ها داده می‌شد و در نهایت، در جاهایی هزینه می‌شد که متأسفانه موجب شکل‌گیری دلالی، رانت شد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس اظهار کرد: اکنون دولت بنا دارد با توجه به پیشنهاداتی که مطرح است یارانه را به انتهای حلقه، یعنی مصرف‌کننده واقعی پرداخت کند؛ به این معنا که یارانه مستقیماً به حساب افراد واریز شود نه اینکه ارز ترجیحی حذف شود بلکه معادل ریالی ارز ترجیحی باید به حساب مصرف‌کننده واقعی واریز شود.

این نماینده مجلس می‌گوید میزان ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ حدود هشت و هشت‌دهم میلیارد دلار است. در کنار آن، واردات بنزین و برخی کالاهای دیگر را نیز داریم. به نظر من علاوه بر این موارد، هزینه‌های پنهانی نیز وجود دارد که منظورم همان یارانه‌های پنهانی است که دولت در حال پرداخت آن‌هاست و مجموع این موارد، سقفی بالاتر از ارقام اعلام‌شده را شامل می‌شود.

زارعی اضافه کرد: امیدوارم دولت بتواند در اجرای این سیاست موفق عمل کند؛ ما نیز کمک کنیم و مردم هم همراهی داشته باشند تا بتوانیم یارانه را به انتهای حلقه که مصرف‌کننده واقعی است، پرداخت کنیم.

دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: به نظر من، این سیاست می‌تواند در بخشی از مسیر، به کنترل تورم کمک کند. ما تاکنون نتوانسته‌ایم تورم را کنترل کنیم، اما این سیاست می‌تواند در یک بازه و دامنه مشخص، تورم را متوقف یا کنترل کند و قیمت‌ها را واقعی کند.

برچسب ها: بودجه 1405 ، پرداخت یارانه
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۱۷ دی ۱۴۰۴
شما ارز ترجیحی رو حذف کردید در واقع دلار تک نرخی شد، حالا دست مزد کارگرها و کارمندها رو دلاری پرداخت کنید و به یارانه هم نیازی نیست.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۱۷ دی ۱۴۰۴
من نمیدونم اینقدر پیر و پاتال تو دولت چیکار میکنه!
بابا چهارتا کارشناس نخبه و جوان هم دور و برتون بذارید شاید خوشتون اومد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۱۷ دی ۱۴۰۴
حرفاتون خنده داره مگه واقعی وغیرواقعی داره البته به اونایی که زمین های دولتی راچندتاچندتاگرفتن به اسم دیگران بذای خودشون خونه کردن یافروختن ثروتمند شدن درحالی که خیلی ازفقراحتی یکی هم نگرفتن حرومه براشون کوفت به اینابدین توشهرمایکی ازشهرای اصفهان یه نفر۱٠تازمین گرفت وخونه کردوپولدارشد خیلی ها یکی هم جووناشون ندارن
۰
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۲:۴۶ ۱۷ دی ۱۴۰۴
فقط استعفا دسته جمعی مجلس و دولت برای حل مشکل ناهمزمانی انتخابات و اقتصاد کشور
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۲ ۱۷ دی ۱۴۰۴
سلام برخی از قشر بازنشسته از شهریور ماه تاکنون بارانه خانوار آنان قطع وواریز نشده است لطفاً رسیدگی شود .
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۱۷ دی ۱۴۰۴
با کالا برگ قیمت ها ومرغ نیز گران شده است
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۸ ۱۷ دی ۱۴۰۴
مگـه دولــت هــم داریــم؟!!!!!
۱
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم پهلو
۰۹:۴۶ ۱۷ دی ۱۴۰۴
تا زمانیکه نرخ ارز را تثبیت نکنید نمیتوانید دلار تک نرخی ارائه کنید اول صلح با دنیا میتواند نرخ ریال را در مقابل دلار ثابت کند سپس ارز با نرخ ثابت دولت پرداخت نکند ونهایتمالیات از همه افراد ودرامدها
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۰ ۱۷ دی ۱۴۰۴
جدی میفرمـایــید؟!
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۱۷ دی ۱۴۰۴
به جای اون چهار تومن ما باید ۲۰ تومن بیشتر خرج کنیم...دلیل ...تجربه
۱
۲۰
پاسخ دادن
دولت یارانه را به مصرف‌کننده واقعی پرداخت می‌کند
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ دی