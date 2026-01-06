بشر همواره به داشتن عمر طولانی علاقه‌مند بوده، اما کمتر به این فکر می‌کرده که دستیابی به عمر طولانی تنها با یک زندگی سالم میسر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - موضوع طول عمر همچنین برای محققان جذابیت ویژه‌‍ای دارد و سال‌هاست که محققان بخشی از تحقیقات خود را به کشف راز‌های طول عمر اختصاص داده‌اند. یک تحقیق انجام شده در دانشگاه جان هاپکینز روی ۶.۲۰۰ زن و مرد طی ۸ سال نشان داد افرادی که ۴ رفتار هوشمندانه را اتخاذ کرده‌اند، احتمال مرگ ناشی از هر علتی را در آن بازه زمانی به میزان شگفت‌انگیز ۸۰ درصد کاهش داده‌اند. چگونه عمر طولانی‌تری داشته باشیم؟ در این مطلب به آن ۴ عامل که همگی تحت کنترل شما هستند، اشاره شده است.

سیگار نکشید

اگرچه بهترین برنامه برای زندگی طولانی‌تر، پیروی از هر ۴ عامل اصلی سبک زندگی بهینه است، اما محققان می‌گویند اگر مجبور باشید یکی را انتخاب کنید، همین یکی، یعنی سیگار نکشیدن یکی از اصلی‌ترین‌ها راه‌های رسیدن به عمر طولانی است. سیگار کشیدن بر عروق کرونر و ریه‌ها تأثیر می‌گذارد و افراد سیگاری همچنین میزان ابتلا به سرطان و خطر سکته مغزی را افزایش می‌دهند.

وزن سالم را حفظ کنید

سالم‌ترین افراد در مطالعه دانشگاه جان هاپکینز، شاخص توده بدنی (BMI)، کمتر از ۲۵ داشتند و از وزن مطلوبی برخوردار بودند. در حال حاضر معیار وزن مطلوب BMI کمتر از ۲۵ و بیشتر از ۱۸.۵ است.

حرکت کنید

عدم تحرک یکی از عوامل شناخته شده در چاقی و بیماری‌های قلبی و عروقی و مانعی برای نرسیدن به عمر طولانی است. هدف خود را حدود ۳۰ دقیقه فعالیت در روز در بیشتر روز‌های هفته قرار دهید. سعی کنید آن را به سه دوره ۱۰ دقیقه‌ای فعالیت در روز تقسیم کنید. یک پیاده‌روی ۱۰ دقیقه‌ای در صبح، یک پیاده‌روی دیگر در ناهار و یک پیاده‌روی بعد از شام.

انتخاب‌های غذایی سالم داشته باشید

این مطالعه نشان داد که سالم‌ترین افراد از رژیم غذایی مدیترانه‌ای پیروی می‌کنند. این به معنای رژیم غذایی غنی از میوه‌ها و سبزیجات تازه، آجیل درختی با روغن‌های سالم، ماهی (و گوشت قرمز کمتر)، کربوهیدرات‌های سبوس‌دار و روغن زیتون برای پخت و پز است.

منبع: همشهری آنلاین 

برچسب ها: عمر طولانی ، زندگی سالم
خبرهای مرتبط
استاندار یزد در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مطرح کرد:
گفتمان‌سازی زیست محیطی در استان یک سال پس از تدوین برنامه یزد پایدار
۵ جانوری که بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ سال عمر می‌کنند
آیا پخت در مایکروویو مواد مغذی غذا را از بین می‌برد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جوزف کوریهارا؛ سرباز ژاپنی که یک عمر کوشید تا وفاداری‌اش به آمریکا را ثابت کند
برهنگی اجباری با Grok؛ سقوط اخلاقی در امپراتوری دیجیتال ایلان ماسک
همه عنکبوت‌ها ترسناک نیستند
سه مرد که مولانا را نجات دادند
از زیبایی تا آسیب، نگاهی به خطرات پاشنه‌بلندها
پشت پردهٔ موسیقی مدارس؛ به نام شادی، به کام بی‌قراری
خانواده‌های الهام‌بخش؛ بهار بی‌خزان ایران
سکوت و ادبیات مبهم اروپا؛ فروپاشی اعتبار اخلاقی غرب در پرونده ونزوئلا
عمر طولانی با ۴ راهکار ساده
آخرین اخبار
عمر طولانی با ۴ راهکار ساده
سکوت و ادبیات مبهم اروپا؛ فروپاشی اعتبار اخلاقی غرب در پرونده ونزوئلا
خانواده‌های الهام‌بخش؛ بهار بی‌خزان ایران
پشت پردهٔ موسیقی مدارس؛ به نام شادی، به کام بی‌قراری
سه مرد که مولانا را نجات دادند
برهنگی اجباری با Grok؛ سقوط اخلاقی در امپراتوری دیجیتال ایلان ماسک
جوزف کوریهارا؛ سرباز ژاپنی که یک عمر کوشید تا وفاداری‌اش به آمریکا را ثابت کند
همه عنکبوت‌ها ترسناک نیستند
از زیبایی تا آسیب، نگاهی به خطرات پاشنه‌بلندها
به یک دلیل هرگز نباید سیب زمینی و گوجه فرنگی را کنار یکدیگر نگهداری کنید
چرا دین بر حضور پدر در تربیت دختران تأکید دارد؟
دکوراسیون ارزان با وسایل بازیافتی
وقتی حمایت آمریکا تاریخ مصرف دارد؛ ترامپ و عبور از اپوزیسیون ونزوئلا
مزیت‌های اجتماعی یک واکنش غریزی/ چرا گل‌انداختن صورت به نفع ماست؟
۵ جانوری که بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ سال عمر می‌کنند
چرا زنان در عشق آزمون می‌گیرند؟
ماه دی و جشن دیگان؛ گواهی بر خداپرستی ایرانیان
کارنامه حقوق بشری ایالات متحده امریکا به روایت تاریخ