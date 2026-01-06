باشگاه خبرنگاران جوان - موضوع طول عمر همچنین برای محققان جذابیت ویژه‌‍ای دارد و سال‌هاست که محققان بخشی از تحقیقات خود را به کشف راز‌های طول عمر اختصاص داده‌اند. یک تحقیق انجام شده در دانشگاه جان هاپکینز روی ۶.۲۰۰ زن و مرد طی ۸ سال نشان داد افرادی که ۴ رفتار هوشمندانه را اتخاذ کرده‌اند، احتمال مرگ ناشی از هر علتی را در آن بازه زمانی به میزان شگفت‌انگیز ۸۰ درصد کاهش داده‌اند. چگونه عمر طولانی‌تری داشته باشیم؟ در این مطلب به آن ۴ عامل که همگی تحت کنترل شما هستند، اشاره شده است.

سیگار نکشید

اگرچه بهترین برنامه برای زندگی طولانی‌تر، پیروی از هر ۴ عامل اصلی سبک زندگی بهینه است، اما محققان می‌گویند اگر مجبور باشید یکی را انتخاب کنید، همین یکی، یعنی سیگار نکشیدن یکی از اصلی‌ترین‌ها راه‌های رسیدن به عمر طولانی است. سیگار کشیدن بر عروق کرونر و ریه‌ها تأثیر می‌گذارد و افراد سیگاری همچنین میزان ابتلا به سرطان و خطر سکته مغزی را افزایش می‌دهند.

وزن سالم را حفظ کنید

سالم‌ترین افراد در مطالعه دانشگاه جان هاپکینز، شاخص توده بدنی (BMI)، کمتر از ۲۵ داشتند و از وزن مطلوبی برخوردار بودند. در حال حاضر معیار وزن مطلوب BMI کمتر از ۲۵ و بیشتر از ۱۸.۵ است.

حرکت کنید

عدم تحرک یکی از عوامل شناخته شده در چاقی و بیماری‌های قلبی و عروقی و مانعی برای نرسیدن به عمر طولانی است. هدف خود را حدود ۳۰ دقیقه فعالیت در روز در بیشتر روز‌های هفته قرار دهید. سعی کنید آن را به سه دوره ۱۰ دقیقه‌ای فعالیت در روز تقسیم کنید. یک پیاده‌روی ۱۰ دقیقه‌ای در صبح، یک پیاده‌روی دیگر در ناهار و یک پیاده‌روی بعد از شام.

انتخاب‌های غذایی سالم داشته باشید

این مطالعه نشان داد که سالم‌ترین افراد از رژیم غذایی مدیترانه‌ای پیروی می‌کنند. این به معنای رژیم غذایی غنی از میوه‌ها و سبزیجات تازه، آجیل درختی با روغن‌های سالم، ماهی (و گوشت قرمز کمتر)، کربوهیدرات‌های سبوس‌دار و روغن زیتون برای پخت و پز است.

منبع: همشهری آنلاین