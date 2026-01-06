وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ارز ترجیحی ضد تولید بود، گفت: با اصلاح روش، یارانه ۷۰۰ همتی به دست مردم می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه شامگاه سه شنبه در برنامه تلویزیونی درباره حذف ارز ترجیحی و وضعیت تولیدات کشاورزی درباره قیمت ۱۱ قلمی که در فهرست کالابرگ قرار دارد، افزود: با توجه به نوسانات نرخ ارز تصمیم بر این شد که به صورت دو ماهه میانگینی از نرخ ارز تالار دوم و ارزی که در بازار توافقی مبادله می‌شود برای تثبیت کالا‌های اساسی و مواد غذایی تعیین شود.

وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت: این بدان معناست که اگر تغییرات نرخ ارز روزانه بود مواد غذایی و کالا‌های اساسی ما دچار تغییرات روزانه نشوند و ثبات دو تا سه ماهه را داشته باشند، زیرا پروسه واردات، تولید و توزیع همین زمان را نیاز دارد تا بازار مطمئنی داشته باشیم.

وی، قیمت فعلی نرخ ارز تالار دوم را ۱۱۲ هزارو ۵۰۰ تومان دانست و گفت: فاصله قیمتی بین ارز ترجیحی و ارز تالار دوم در همه کالا‌های اساسی اکنون ۷۰۰ هزارتومان است.

