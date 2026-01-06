باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - پلیس استان فارس در چند عملیات متعدد موفق به کشف محموله‌های قاچاق از جمله واگن خارجی، قهوه، مواد مخدر و همچنین دستگیری سارقان شد.

توقیف دریل واگن خارجی ۱۰۰ میلیارد ریالی بدون مجوز در سرچهان

فرمانده انتظامی سرچهان از کشف یک دستگاه دریل واگن خارجی بدون مجوز به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمدجواد اسلامی‌مهر فرمانده انتظامی سرچهان بیان کرد: ماموران پلیس آگاهی سرچهان هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون کمرشکن حامل بار ترافیکی مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: پس از هماهنگی قضایی مشخص شد که کامیون حامل یک دستگاه دریل واگن خارجی بدون مجوز گمرکی است.

فرمانده انتظامی سرچهان با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

توقیف وانت حامل قهوه‌های بدون مجوز ۱۰ میلیارد ریالی

فرمانده انتظامی استهبان از کشف یک تن قهوه خارجی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حجت اله احمدیان فرمانده انتظامی استهبان اظهار کرد: مأموران انتظامی استهبان پس از هماهنگی قضایی، در کنترل عبور و مرور وسایل نقلیه در سطح شهرستان، با برپایی ایست و بازرسی به یک دستگاه وانت پراید مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از خودرو پراید بار، یک تن قهوه خارجی بدون مجوز کشف و راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان استهبان گفت: کارشناسان مربوطه ارزش این محموله را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

دستگیری سارق با ۲۰ فقره سرقت در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری سارق درون خودرو و کشف ۲۰ فقره سرقت در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت درون خودرو در سطح حوزه استحفاظی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۳۵ پل فسا شیراز قرار گرفت.

او ادامه داد: ماموران انتظامی با انجام اقدامات پلیسی، موفق شدند در این خصوص یک سارق را هنگام حرکت با موتورسیکلت شناسایی و او را دستگیر کنند و به کلانتری انتقال دهند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه به ۲۰ فقره سرقت درون خودرو اعتراف کرده است، گفت: در بازرسی از وسایل همراه سارق، مقادیری اموال مسروقه از قبیل ضبط و باند، رینگ لاستیک و ابزار آلات کشف شد.

سرهنگ زراعتیان به شهروندان توصیه کرد: هنگام ترک خودرو از گذاشتن کیف پول، مدارک و یا سایر اشیای با ارزش و قیمتی در داخل آن به ویژه در معرض دید اجتناب کنند و از پارک کردن وسایط نقلیه در مکان‌های خلوت که بدون روشنایی کافی است پرهیز کنند.

کشف کالای بدون مجوز در خفر

فرمانده انتظامی خفر از کشف ۳ دستگاه آبکش بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محسن دیداری فرمانده انتظامی خفر اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان خفر در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق، هنگام گشت‌زنی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۳ دستگاه موتور آبکش که بدون هرگونه مجوز بود را کشف کردند که ارزش آن برابر اعلام کارشناسان ۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ دیداری با اشاره به اینکه راننده به مرجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: مردم نقش مهمی در ارتقای امنیت اجتماعی در سطح جامعه دارند و از این رو می‌توانند با مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

توقیف وانت نیسان حامل چوب بدون مجوز

فرمانده انتظامی بوانات از توقیف یک دستگاه وانت نیسان و کشف ۲ هزار کیلوگرم چوب بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پرویز ارجمند فرمانده انتظامی بوانات بیان کرد: در اجرای طرح کنترل قاچاق و برخورد با افراد سودجو که بدون اخذ مجوز قانونی نسبت به قطع، نگهداری و حمل چوب درختان اقدام می‌کنند، ماموران انتظامی شهرستان پس از دریافت خبر، یک دستگاه وانت نیسان حامل چوب را برای بررسی متوقف کردند.

او تصریح کرد: پس از توقف خودرو و در بازرسی به عمل آمده توسط ماموران، ۲ هزار کیلوگرم چوب جنگلی که بدون هرگونه مجوز حمل از اداره جنگلبانی و منابع طبیعی بود، کشف شد.

سرهنگ ارجمند با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: پلیس با متجاوزان حریم منابع طبیعی و جنگل‌ها به صورت قانونی برخورد می‌کند.

کشف بیش از ۴ کیلو تریاک در لارستان

فرمانده انتظامی لارستان از کشف ۴ کیلو و ۱۵۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی لارستان، اظهار کرد: ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه بنز تک مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ رستمی با اشاره به اینکه در بازرسی از این خودرو ۴ کیلو و ۱۵۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد، گفت: راننده دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد.

لارستان در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.