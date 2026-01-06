وزیر دفاع ترکیه از همه گروه‌های مسلح کرد - «از جمله در سوریه» - خواست سلاح‌های خود را زمین بگذارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزیر دفاع ترکیه روز سه‌شنبه از همه گروه‌های مسلح کرد - «از جمله در سوریه» - خواست سلاح‌های خود را زمین بگذارند.

یاشار گولر در آنکارا گفت: «پ‌ک‌ک (حزب کارگران کردستان) و همه گروه‌های وابسته باید فوراً تمام فعالیت‌های تروریستی خود را در مناطقی که حضور دارند از جمله در سوریه متوقف کنند و سلاح‌های خود را بدون قید و شرط زمین بگذارند.»

در ماه مه، پ‌ک‌ک رسماً مبارزه مسلحانه چند دهه‌ای خود علیه دولت ترکیه را کنار گذاشت و به درگیری‌ای که جان ده‌ها هزار نفر را گرفت، پایان داد.

او با اشاره به نیرو‌های دموکراتیک سوریه به رهبری کرد‌ها و عنصر اصلی آن، یگان‌های مدافع خلق (YPG)، افزود: «ما به هیچ سازمان تروریستی - به ویژه PKK، PYD، YPG و SDF - اجازه نخواهیم داد که در منطقه جای پایی برای خود ایجاد کنند.»

اجرای توافق مارس ۲۰۲۵ برای ادغام اداره و ارتش نیمه خودمختار کرد‌ها در دولت موقت سوریه متوقف شده است. آنکارا خواستار اجرای این توافق تا پایان سال ۲۰۲۵ شده بود، اما ادغام این گروه پیچیده بوده است. ترکیه گروه‌های مسلح کرد در سوریه را شاخه‌هایی از PKK می‌داند.

عبدالله اوجالان، رهبر PKK که ۲۶ سال در زندان است در ماه دسامبر از دولت ترکیه خواست تا برای توافق صلح بین SDF و دمشق میانجیگری کند.

مظلوم عبدی، رئیس SDF روز یکشنبه مذاکرات بیشتری با مقامات دمشق در مورد ادغام نیرو‌های تحت رهبری کرد‌ها انجام داد، اما رسانه‌های دولتی اعلام کردند که هیچ نتیجه ملموسی حاصل نشده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: ترکیه ، عبدالله اوجالان
خبرهای مرتبط
تجاوز به ونزوئلا؛ تیر خلاص آمریکا به نظم تک‌قطبی جهان
دوگانگی اروپا و ترس از اشغال گرینلند؛
سکوت در برابر حمله آمریکا به ونزوئلا، اعتبار بلوک را خدشه‌دار کرد
ادعای نیویورک تایمز: ترامپ به مادورو پیشنهاد تبعید مجلل در ترکیه داده بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار دانمارک به ترامپ: طمع به گرینلند پایان ناتوست
«کارتل خورشید»؛ بهانه ترامپ برای حمله به ونزوئلا دروغ از آب درآمد
جمع‌آوری شیرخشک‌های «سمی» نستله از بازار اروپا
مادورو به نمادی مانند فیدل و چه‌گوارا تبدیل خواهد شد
قطر: با تهران و واشنگتن در تماس هستیم
بازی خطرناک اسرائیل در شاخ آفریقا با سفر وزیر خارجه این رژیم به سومالی‌لند
سازمان ملل: عملیات آمریکا در ونزوئلا اصل بنیادین حقوق بین‌الملل را تضعیف کرد
۵۵ سرباز کوبایی و ونزوئلایی در جریان عملیات آمریکا کشته شده‌اند
واشنگتن می‌خواهد کاراکاس صادرات نفت به «دشمنان آمریکا» را متوقف کند 
روسیه ۳۶۰ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد 
آخرین اخبار
ترکیه خواستار توقف فعالیت‌های پ‌ک‌ک در سوریه شد
۵۵ سرباز کوبایی و ونزوئلایی در جریان عملیات آمریکا کشته شده‌اند
اسرائیل و سوریه توافق کردند مذاکرات در مورد توافقنامه امنیتی را تسریع کنند
ترامپ: آنها می‌دانستند که ما به ونزوئلا می‌رویم
اتحادیه اروپا مشروعیت رئیس جمهور موقت ونزوئلا را به رسمیت نمی‌شناسد
سقوط یک فروند اف-۱۶ تایوانی در سواحل شرقی جزیره
سومالی سفر وزیر خارجه اسرائیل به سومالی‌لند را محکوم کرد
۴ کشته در درگیری‌ دولت موقت سوریه و نیرو‌های کُرد در حلب
اروپا خطاب به ترامپ: گرینلند متعلق به مردمش است
اعتراف سندرز: نفت ونزوئلا برای شرکت‌های آمریکایی نیست
هشدار دانمارک به ترامپ: طمع به گرینلند پایان ناتوست
بازی خطرناک اسرائیل در شاخ آفریقا با سفر وزیر خارجه این رژیم به سومالی‌لند
سازمان ملل: عملیات آمریکا در ونزوئلا اصل بنیادین حقوق بین‌الملل را تضعیف کرد
قطر: با تهران و واشنگتن در تماس هستیم
جمع‌آوری شیرخشک‌های «سمی» نستله از بازار اروپا
سکوت در برابر حمله آمریکا به ونزوئلا، اعتبار بلوک را خدشه‌دار کرد
انفجار گاز یک کشته در شهر غربی روسیه بر جای گذاشت 
بی‌میلی نتانیاهو به مذاکره با الجولانی
انحصار سلاح در دولت، موضع ثابت مقاومت عراق از سال ۲۰۱۷
روسیه ۳۶۰ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد 
اسرائیل ممنوعیت دسترسی رسانه‌ها به غزه را حفظ می‌کند
«کارتل خورشید»؛ بهانه ترامپ برای حمله به ونزوئلا دروغ از آب درآمد
تجاوز به ونزوئلا؛ تیر خلاص آمریکا به نظم تک‌قطبی جهان
ناوگان تانکرهای نفتی تحریم شده از ونزوئلا خارج می شوند
کلمبیا: همکاری با آمریکا در مبارزه با مواد مخدر ادامه دارد
پاسخ منفی باکو برای اعزام نیرو به غزه
عجز اروپا در برابر قلدری ترامپ برای گرینلند
تخلیه دادگاه عالی آریزونا پس از کشف بسته انفجاری
واشنگتن می‌خواهد کاراکاس صادرات نفت به «دشمنان آمریکا» را متوقف کند 
مادورو به نمادی مانند فیدل و چه‌گوارا تبدیل خواهد شد