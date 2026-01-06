باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزیر دفاع ترکیه روز سه‌شنبه از همه گروه‌های مسلح کرد - «از جمله در سوریه» - خواست سلاح‌های خود را زمین بگذارند.

یاشار گولر در آنکارا گفت: «پ‌ک‌ک (حزب کارگران کردستان) و همه گروه‌های وابسته باید فوراً تمام فعالیت‌های تروریستی خود را در مناطقی که حضور دارند از جمله در سوریه متوقف کنند و سلاح‌های خود را بدون قید و شرط زمین بگذارند.»

در ماه مه، پ‌ک‌ک رسماً مبارزه مسلحانه چند دهه‌ای خود علیه دولت ترکیه را کنار گذاشت و به درگیری‌ای که جان ده‌ها هزار نفر را گرفت، پایان داد.

او با اشاره به نیرو‌های دموکراتیک سوریه به رهبری کرد‌ها و عنصر اصلی آن، یگان‌های مدافع خلق (YPG)، افزود: «ما به هیچ سازمان تروریستی - به ویژه PKK، PYD، YPG و SDF - اجازه نخواهیم داد که در منطقه جای پایی برای خود ایجاد کنند.»

اجرای توافق مارس ۲۰۲۵ برای ادغام اداره و ارتش نیمه خودمختار کرد‌ها در دولت موقت سوریه متوقف شده است. آنکارا خواستار اجرای این توافق تا پایان سال ۲۰۲۵ شده بود، اما ادغام این گروه پیچیده بوده است. ترکیه گروه‌های مسلح کرد در سوریه را شاخه‌هایی از PKK می‌داند.

عبدالله اوجالان، رهبر PKK که ۲۶ سال در زندان است در ماه دسامبر از دولت ترکیه خواست تا برای توافق صلح بین SDF و دمشق میانجیگری کند.

مظلوم عبدی، رئیس SDF روز یکشنبه مذاکرات بیشتری با مقامات دمشق در مورد ادغام نیرو‌های تحت رهبری کرد‌ها انجام داد، اما رسانه‌های دولتی اعلام کردند که هیچ نتیجه ملموسی حاصل نشده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه